Verissimo, Gabriel Garko è fidanzato? “Ho finalmente trovato la serenità”

Gabriel Garko sulla sua vita privata confessa: “Non sono più fidanzato”

Oggi è tornata in Tv Silvia Toffanin con il suo Verissimo. Tanti gli ospiti che ha intervistato, tra i quali anche il popolare attore che per tanti anni è stato uno dei protagonisti assoluti delle fiction made in Mediaset. Tra una domanda e l’altra la presentatrice ha colto la palla al balzo per chiedergli se al momento ha un compagno. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito dichiarato di essere al momento single e felice così:

“Ora sono felice, ma non accompagnato…Sono single…Sereno anche da solo…”

L’attore ha poi fatto presente che alla sua età non è più facile perdere la testa così facilmente, aggiungendo che la persona che gli deve stare al fianco deve avere determinati fattori.

Verissimo, l’attore pronto a diventare padre? Parla lui

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite a Verissimo se vorrebbe presto diventare padre. E Gabriel Garko, il quale sarà nel cast di Ballando, ha risposto che questo è un sogno che ha nel cassetto da diverso tempo, ma al momento l’ha un po’ accantonato perchè non vorrebbe mettere al mondo un figlio in questa Società:

“Vorrei diventare padre…E’ un pensiero che rimane là…Devo essere sincero che questa Società non mi piace molto…”

La Toffanin ha poi chiesto all’attore se in futuro vuole sposarsi. E l’artista ha subito risposto negativamente, non facendo mistero che non è mai stato un suo desiderio: “Matrimonio? Non ci ho mai pensato…Penso sia un pensiero che viene quando incontri la persona giusta…”

L’attore parla dei suoi incidenti: “Ho purtroppo rischiato la vita”

Gabriel Garko ospite oggi a Verissimo ha poi parlato di due brutti incidenti avuti in passato. E in questa occasione l’attore non ha nascosto di essersela vista davvero brutta in entrambe le circostanze. Per quanto riguarda l’incidente avuto poco prima di mettere piede sul palco del Teatro Ariston ha confessato che non sa neppure come ha fatto ad uscire vivo dalla casa che ha preso fuoco, mentre sull’incidente stradale ha invece rivelato quanto segue: “Sono uscito fuori di strada e ho fatto un bel volo…”