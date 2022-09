Simona Ventura, pronto il ritorno in prima serata: sarà alla conduzione di…

Tutto pronto per l’edizione 2022 de La partita del cuore: andrà in onda stasera su Rai2

Mancano poche ore alla messa in onda de La partita del cuore, la cui edizione di quest’anno verrà trasmessa oggi, mercoledì 7 settembre, in prima serata sul secondo canale della Rai, con la conduzione di uno dei volti di punta della seconda rete, che tra qualche settimana rivedremo alla guida del suo programma del mezzogiorno domenicale con Paola Perego, Citofonare Rai2: trattasi di Simona Ventura. Scopriamo quindi, aspettando la messa in onda, qualche anticipazioni sull’incontro che vedrà schierati da una parte la Nazionale Cantanti e dall’altra il Charity Team 45527 .

La partita del cuore 2022: ecco tutti i volti dello spettacolo che giocheranno questa sera

Da un articolo pubblicato qualche ora fa da Davide Maggio, scopriamo chi sono i componenti delle due squadre che giocheranno oggi in prima serata su Rai2. Per la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, scenderanno in campo Gianni Morandi (che in una recente intervista ha raccontato un episodio sempre tenuto nascosto proprio sulla nazionale), Enrico Ruggeri, Francesco Totti, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Gabriel Omar Batistuta, Rkomi, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone. Per il Charity Team 45527, allenato da Stefano Mei, giocheranno invece Stefano Domenicali, Fabio Galante, Marco Melandri, Junior Cally, Pecco Bagnaia, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Luca Marini, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Aldo Baglio e Nicola Bartolini.

Ecco a chi andrà il ricavato della partita in onda stasera e condotta da Simona Ventura

Segnaliamo, infine, che l’intero ricavato de La partita del cuore, ossia il denaro ottenuto dalla vendita di ben 16.000 biglietti e dalle donazioni fatte al numero 45527 fino al 18 settembre, andrà a sostegno dei malati di Alzheimer del Paese Ritrovato de La Meridiana Società Cooperativa Sociale, ma anche a sostegno dei bambini del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Una grande serata per una nobilissima causa attende quindi il pubblico di Rai2, che a breve potrà inoltre rivedere Simona Ventura, come già accennato, alla guida della sua trasmissione domenicale con l’amica e collega Paola Perego.