Soliti Ignoti, mai successo al parente misterioso! Amadeus: “È il figlio…”

Caso senza precedenti nella puntata di Soliti Ignoti andata in onda oggi…

Si è chiusa con una particolarità molto divertente fatta notare dal padrone di casa Amadeus la puntata di oggi, martedì 20 settembre 2022, del gioco dell’access prime time di Rai1 dove a partecipare come concorrenti sono state due donne, una mamma e una figlia, Carla e Simona, provenienti dalla provincia di Modena. Allo step finale, ossia quello del parente misterioso, sono rimasti due ignoti con lo stesso nome, Fabio: su ciò ha posto l’attenzione il conduttore che, indicando il signore entrato in studio appunto con il ruolo di parente misterioso, ha detto scherzosamente “Fabio è di sicuro suo figlio”. Ma quale dei due? Le concorrenti si sono trovate in disaccordo sulla risposta da dare e alla fine l’ha spuntata la figlia, ma ha indicato l’ignoto sbagliato…

“Fabio è di sicuro il figlio del signore”, il pubblico di Soliti Ignoti applaude e ride

“E’ sicuro Fabio suo figlio” ha dunque detto Amadeus, facendo scoppiare a ridere sia le due concorrenti che gli spettatori presenti in studio. Alla fine l’ignoto indicato dalle concorrenti è stato il numero 4 ma, prima di scoprire se fosse quello esatto o meno, la signora Carla ha ribadito di essere convinta del contrario. E purtropppo aveva ragione: il figlio del parente misterioso non era il Fabio numero 6 bensì il Fabio nunero 4. Per loro è sfumata una vincita di 40.000€ in gettoni d’oro.

Aveva ragione mamma Carla! Sai quante volte te lo rinfaccerà d’ora in poi?

ha chiesto Amadeus a Simona, ridendo, prima di chiudere la trasmissione.

Amadeus chiude la puntata di oggi di Soliti Ignoti-Il ritorno con un messaggio d’auguri

Mancata vittoria delle due concorrenti a parte, Amadeus (che in una recente puntata ha fatto una battuta amara) stasera ha chiuso la trasmissione facendo gli auguri di buon compleanno a Sophia Loren, che oggi compie 88 anni, lanciando quindi il documentario speciale che Rai1 ha deciso di dedicarle, trasmesso in prima serata.