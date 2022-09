Sophie Codegoni e Alessandro Basciano criticati: proposta di nozze al red carpet

L’ex gieffino scatena una bufera social: pioggia di critiche dopo la sfilata al noto festival

Alessandro Basciano noto al pubblico per essere un ex concorrente della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nelle scorse ore si è reso protagonista di un gesto spiazzante. L’ex gieffino ha chiesto la mano della fidanzata Sophie Codegoni sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Con la sua proposta di matrimonio il modello ha scatenato una vera e propria bufera sui social, visto che continuano a non mancare critiche poichè a detta di tanti utenti della rete è stato un modo per avere visibilità.



Il fidanzato di Sophie Codegoni replica alle polemiche e sottolinea: “La proposta non è legata al film”

Durante la sfilata al Festival del Cinema di Venezia, l’ex gieffino Alessandro Basciano ha sorpreso tutti poichè si è inginocchiato per fare una proposta di nozze alla fidanzata. La fotografia in cui si vede il modello mentre tira fuori l’anello per la sua amata sta continuando a fare il giro del web. Questo clamoroso colpo di scena ha finito per scatenare un putiferio sui social, infatti la coppia è stata travolta dalle critiche. Una ad esempio è arrivata dal giornalista Jack King che ha espresso il suo parere sulla scena a cui ha assisito attraverso Twitter: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta alla sua yfidanzata sul red carpet di The Son, un film particolarmente triste che parla di depressione clinica”. L’ex concorrente del reality show che vede al timone Alfonso Signorini non ha perso tempo per replicare, facendo una precisazione: “La proposta non è legata al film caro”.

Frecciata dall’opinionista alla coppia nata nel noto reality: “Cosa ci facevano a Venezia?”

A scagliarsi contro la coppia nata al GF Vip 6 ci ha pensato anche Karina Cascella: “Perchè oggi l’amore non si custodisce, ma si esibisce. Sempre più sconcertata”. L’ex protagonista del dating show pomeridiano di Canale 5 ha rincarato la dose: “Sul tappeto rosso a Venezia così, dico molto triste e molto a favore di camera”. La nota opinionista e influencer ha lanciato una chiara frecciatina ai due ex gieffini: “Ma cosa ci facevano anche loro a Venezia? Ma questa è la storia di una manifestazione che un po’ ha perso di significato, esattamente come la parola amore sta perdendo sempre di più il suo valore”. Intanto Sophie Codegoni, la nuova Bonas di Avanti un altro che di recente ha rivelato cosa si aspetta da Paolo Bonolis, non ha nascosto la sua emozione per il fatto che il suo fidanzato le ha chiesto di diventare sua moglie: “Sono ancora senza parole”.