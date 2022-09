Sophie Codegoni racconta la conduzione di Casa Chi: “Sogno che si realizza”

Momento d’oro in ambito professionale per Sophie Codegoni: prima Avanti un Altro, poi Casa Chi. Le sue parole

Sophie Codegoni sta attraversando un momento magico sia in ambito professionale sia in ambito amoroso dopo la sua lunga esperienza al GF Vip 6. L’influencer, che ha sempre affermato di voler entrare nel mondo dello spettacolo per poi condurre un programma tutto suo, nell’ultimo periodo ha ricevuto molte proposte lavorative soddisfacenti. Infatti, dopo aver fatto il provino ed essere stata scelta come “Bonas” di Avanti un Altro, le è stato anche affidato il timone di Casa Chi. L’ex di Fabrizio Corona, in riferimento alla conduzione di Casa Chi, ha dichiarato: “Casa Chi è un sogno che si realizza perché volevo fare la gavetta come conduttrice, opinionista, incontrare grandi personaggi. La parlantina non mi manca, non sono timida e non vedo l’ora di partire. Spero di fare bene, di sicuro mi esporrò, dirò quello che penso. Essendo curiosa farò molte domande. Ma domande tremende, preparatevi”.

Sophie Codegoni svela come ha preso la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano sul red carpet

Oltre all’attuale successo professionale, con l’affidamento del talk show Casa Chi sostituendo Rosalinda Cannavò, è un momento speciale anche dal punto di vista amoroso per Sophie Codegoni da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, dove ha trovato l’amore con Alessandro Basciano. Infatti, qualche settimana fa il ragazzo le ha fatto la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, subendo anche molte critiche. Su ciò l’influencer ha dichiarato: “Non ho capito, ero in ansia per il mio primo red carpet. Poi ho sentito che Ale era rimasto indietro e, quando mi sono girata, l’ho visto in ginocchio. Credevo fosse caduto, o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi è una promessa d’amore”.

Sophie Codegoni e i retroscena sull’anello di matrimonio che le ha dato Alessandro Basciano

Già quando i due erano nella casa di Cinecittà, Alessandro Basciano aveva più volte parlato dell’anello con Sophie Codegoni, dicendole che stava solo aspettando il momento giusto per darglielo. A proposito di ciò, la nuova “Bonas” di Avanti un Altro ha rivelato: “Io e Ale abbiamo spesso scherzato sull’anello, perché lui, già nella Casa, diceva che me ne avrebbe regalato uno per dare un significato profondo al nostro amore. Ma poi l’anello non arrivava, e mi diceva: “Te lo darò quando sarò sicuro che vorrai stare con me per sempre”. Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni. Non pensavo che potesse farlo lì”. Ha quindi ricevuto una sorpresa dopo l’altra Sophie Codegoni in questo periodo, con la ragazza che si dice pronta ed emozionata a vivere a pieno questo momento della sua vita, sia in ambito privato sia in ambito professionale.