Sopravvissuti, Lino Guanciale: “Discesa dentro l’inferno personale”

Scritto da Isabella Adduci , il Settembre 27, 2022 , in Serie & Film Tv

Lino Guanciale sul suo personaggio nella nuova fiction di Rai1: “Discesa all’inferno molto forte”

Dopo tanta attesa e qualche rinvio finalmente lunedì 3 ottobre sbarcherà su Rai1 la serie Sopravvissuti. La fiction in 6 puntate diretta da Carmine Elia è prodotta da Rai Fiction, ZDF, France Televisions e Rodeo Drive. Il protagonista principale è Lino Guanciale nei panni di Luca Giuliani. Nel cast anche Barbara Bobulova, Nicolas Maupas, Carmine Recano, Raffaella Rea e tanti altri. La fiction racconta la storia di una barca a vela che salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica per scopi benefici con 12 passeggeri. Dopo qualche giorno di navigazione la barca scompare dai radar. Un anno dopo riappare con 7 persone a bordo. Tra queste Luca Giuliani. Anticipa Guanciale al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Nella vita di Luca non ci sono ombre, poi ci saranno degli abissi. Sarà una discesa dentro l’inferno personale molto forte per lui e gli altri, una lotta strenua per sopravvivere e allo stesso tempo per restare umani”.

Sopravvissuti dal 3 ottobre su Rai1, il protagonista: “E’ stato un lavoro enorme”

Lino Guanciale ha rivelato a Domenica In che Sopravvissuti sarà sconvolgente. La tempesta a Luca Giuliani toglierà le certezze e i riferimenti. Prima del naufragio è un uomo felice, fa il lavoro che gli piace e ha una famiglia bellissima. Poi cambia tutto. La narrazione, come ha svelato l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni, è sospesa fra quello che i sopravvissuti raccontano della tempesta e quello che nascondono. La serie arriva in tv dopo tanto tempo perché, dice Guanciale,

“c’è stato un lavoro di post-produzione complesso, con moltissimi effetti digitali. Le sequenze della tempesta sono tutte girate in studio. E’ stato un lavoro enorme”.

La dama velata avrà un seguito? Lino Guanciale: “Sarebbe bello”

L’attore abruzzese è stato uno dei protagonisti dell’estate grazie al successo inaspettato e sorprendente delle repliche de La dama velata con Miriam Leone, tanto che a distanza di anni si è parlato di un seguito. L’attore confessa di aver ricevuto molti messaggi da parte di dirigenti della Rai contenti per questo successo ma nessuno gli ha chiesto nulla. Guido Fossà è importante perchè è stato il primo protagonista drammatico che ha fatto in tv. Lo rifarebbe? “Sarebbe bello fare un viaggio amarcord, non lo nego. Sono davvero felice che sia stato di nuovo così amato”.