Sopravvissuti con Lino Guanciale, trama 1^ puntata: un mistero inspiegabile

Anticipazioni nuova fiction Rai1: la barca Arianna scompare dai radar

Lunedì 3 ottobre, in prima serata su Rai1, andrà in onda la prima puntata di Sopravvissuti. La serie in 6 puntate diretta da Carmine Elia è prodotta non solo dalla Rai ma anche dalla televisione francese e tedesca. Si tratta dunque di una produzione internazionale. Il protagonista principale è Lino Guanciale che interpreta Luca Giuliani. L’uomo, come svelano le anticipazioni della prima puntata della serie, organizza una traversata oceanica per raccogliere fondi di beneficenza. Dodici persone salpano da Genova a bordo della barca a vela Arianna. Dopo pochi giorni di navigazione, però, l’imbarcazione scompare dai radar a causa di una terribile tempesta. Iniziano le ricerche per rintracciare i membri dell’equipaggio ma sembrano essere spariti tutti in mare insieme alla barca che si presume possa essersi inabissata. I membri dell’equipaggio vengono considerati morti, non c’è nessuna possibilità di ritrovare qualcuno in vita.

Sopravvissuti, trama prima puntata: il relitto della barca viene rintracciato con sette persone a bordo

Le anticipazioni della prima puntata della fiction di Rai1 in onda il 3 ottobre svelano che a un anno di distanza dal naufragio verrà ritrovato il relitto della barca Arianna con 7 superstiti a bordo. Come hanno fatto a sopravvivere per tanto tempo e, soprattutto, che fine hanno fatto gli altri 5 membri dell’equipaggio? I 7 sopravvissuti, tra cui Luca Giuliani, rientrano a casa ma tante cose sono cambiate durante la loro assenza. Degli esperti li aiutano a tornare alla normalità ma l’impresa si rivela più difficile del previsto. Ogni superstite nasconde un segreto indicibile. Le indagini arrivano alla conclusione che qualcosa di terribile dev’essere successo su quella imbarcazione dopo il naufragio.

Lino Guanciale in Sopravvissuti: anticipazioni prima puntata del 3 ottobre

Lino Guanciale ha confessato che il suo personaggio vivrà una discesa nell’inferno personale molto forte. Lui e gli altri personaggi lotteranno per sopravvivere cercando però di rimanere umani. Perderanno ogni certezza e punto di riferimento. La barca Arianna è stata ricostruita in uno studio cinematografico a Roma. Il lavoro di post-produzione è stato molto complesso e le sequenze della tempesta sono state girate tutte in studio. L’appuntamento con la prima puntata della nuova serie di Rai1 è per lunedì 3 ottobre in prima serata su Rai1.