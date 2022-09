Storie Italiane, annuncio incredibile di Eleonora Daniele: “Fino a 30 ore per…”

“Fino a trenta ore per visitare la camera ardente della regina”, l’annuncio a Storie Italiane

Terza puntata della nuova edizione di Storie Italiane oggi, mercoledì 14 settembre 2022, in parte dedicata, come le prime due, alla scomparsa della Regina Elisabetta, venuta a mancare giovedì sera. E proprio della sovrana del Regno Unito la conduttrice ha parlato in apertura di trasmissione, spiegando: “Si prevede un’attesa lunga anche fino a trenta ore per chi vuole visitare la camera ardente”.

Oggi ce n’è veramente per tutti: è arrivata la reazione di Harry al divieto di indossare l’uniforme, concesso invece al principe Andrea, mentre Carlo si è arrabbiato con le penne

sono state le parole di Eleonora che, sorridendo, ha poi aggiunto: “C’è anche un video molto divertente a riguardo”.

Eleonora Daniele all’inizio della diretta: “Re Carlo III sta diventando molto social”

“Il re sta diventando anche molto social” ha commentato inoltre scherzosamente la conduttrice di Storie Italiane sempre in apertura della puntata di oggi, prima ancora di presentare gli ospiti in studio, collegandosi subito con il suo inviato a Londra.

La Regina Elisabetta ieri sera è arrivata a Londra in aereo

ha annunciato l’inviato della trasmissione intervenendo in diretta, come appena accennato, dalla capitale della Gran Bretagna, il quale svelato anche: “All’arrivo della regina c’era un bagno di folla ma anche un bagno di pioggia perchè le condizioni meteo qui a Londra erano veramente pessime”. Il giornalista ha spiegato poi che al momento dell’arrivo della salma di Elisabetta II a Buckingham Palace c’erano ovviamente il re Carlo, la regina consorte e William e Harry con le loro rispettive mogli.

La rivelazione dell’inviato di Storie Italiane: “Dita del Re Carlo gonfie…”

Tornando, infine, all’aneddoto sulle penne accennato all’inizio della puntata da Eleonora Daniele, il giornalista collegato da Londra ha raccontato che una penna è scoppiata in mano al re, il quale si è spazientito dicendo di odiare l’odore dell’inchiostro delle penne, attirando però l’attenzione del popolo che, vedendo il video, ha notato uno strano gonfiore alle sue dita…

Ieri, lo ricordiamo, a parlare della morte della regina è stata Carolyn Smith, la quale si è sfogata togliendosi un sassolino dalla scarpa.