Storie Italiane, il dolore di Samantha De Grenet: “Ecco com’era Bruno Arena”

A Storie Italiane il ricordo del comico dei Fichi d’India scomparso all’improvviso qualche ora fa

Anche Samantha De Grenet ha ricordato Bruno Arena ai microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele, intervenendo come ospite in studio nell’appuntamento andato in onda oggi, mercoledì 28 settembre 2022, dove la padrona di casa ha ospitato, tra gli altri, anche Alessandro Cecchi Paone e Rosanna Lambertucci. La notizia della morte del comico è stata data sui social dal figlio e annunciata in diretta su Rai1 proprio dalla Daniele. “Ho avuto la fortuna di conoscere i Fichi d’India“ ha dichiarato Samantha, che ha poi spiegato di aver lavorato per un periodo per la stessa azienda del duo comico, incontrando quindi spesso i due attori.

“Ecco come sono i Fichi d’India nel privato”, la rivelazione di Samantha De Grenet su Rai1

L’ospite di Eleonora Daniele subito dopo ha posto l’attenzione sul linguaggio semplice e diretto che i due comici hanno sempre usato per i loro siparietti, definendoli: “Due persone carine e garbate, sempre sorridenti anche fuori dalle scene, cosa che non è per niente scontata nel mondo dello spettacolo”.

La televisione è un mezzo straordinario perchè permette agli artisti di entrare nelle case degli italiani, quindi il pubblico non li vede solo come personaggi lontani e irragiungibili ma li sente come se fossero dei parenti

ha dichiarato inoltre la De Grenet pochi minuti dopo il drammatico annuncio della conduttrice relativo, appunto, alla morte del comico.

L’ospite di Storie Italiane dispiaciuta: “Quando mancano personaggi così, mancano veramente”

“Quando vengono a mancare personaggi del genere, mancano veramente” ha poi concluso Samantha De Grenet, dopo la quale a prendere la parola è stata Eleonora Daniele che ha letto in diretta lo struggente messaggio pubblicato sui social dal figlio di Bruno, Gianluca, ossia: “Non ero pronto a dirti addio, ma tanto non lo sarei mai stato. Fai buon viaggio papà”. Anche Alessandro Cecchi Paone, presente in studio, ha condiviso con i telespettatori un commovente ricordo di Arena, parlando della malattia che l’ha colpito una decina d’anni fa.