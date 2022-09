Storie Italiane, Iva Zanicchi stupita: “Mia figlia non me l’aveva detto”

Lunga intervista della cantante con la figlia e la nipote nel programma di Eleonora Daniele

Intervista a tre, diciamo così, nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, giovedì 29 settembre 2022, dove la padrona di casa ha ospitato in studio Iva Zanicchi con la figlia Michela e la nipote Virginia. “Non è un’intervista come tutte le altre. Abbiamo per voi tante sorprese” ha premesso la conduttrice accogliendo le sue ospiti, mandando poi in onda il filmato di un’apparizione televisiva della cantante avvenuta nel 1977, in un programma di Memo Remigi, dove la figlia aveva solo 10 anni. “Mamma era sempre in viaggio, la nonna mi diceva che doveva lavorare ma io sentivo la sua mancanza” ha confessato Michela, alla quale Iva ha risposto: “Non me l’hai mai detto…”. A questo proposito, Iva ha spiegato di non aver mai voluto portare la figlia in giro con sé per lavoro, preferendo lasciarla a casa con i nonni.

Iva Zanicchi racconta a Storie Italiane: “Quando incontravo Al Bano e Romina in aereo…”

“Durante i viaggi di lavoro mi è capitato più volte di incontrare Al Bano e Romina con tutti i figli dietro e mi sono chiesta come facessero a portarli sempre con loro, io ero molto apprensiva, mia figlia non la portavo perché non volevo rischiare che le succedesse qualcosa” ha raccontato la cantante intervistata da Eleonora Daniele. Durante la lunga chiacchierata su Rai1, l’artista ha toccato anche altri aspetti del suo privato, parlando del divorzio dal primo marito:

Non bisogna nascondersi dietro un dito, sono sincera, sono stata io a voler divorziare, lui non avrebbe voluto

ha rivelato, raccontando poi che c’è stato un Natale in cui ha fatto sedere a tavola, vicini, l’ex marito e l’attuale compagno.

“Qui da Eleonora Daniele devi venire”, Iva Zanicchi e l’ospitata in tv con la figlia Michela

Non sono mancati momenti più leggeri poi: Iva (che nei giorni scorsi ha fatto una battutaccia su Ornella Vanoni) ha infatti ammesso che la figlia Michela non è per niente abituata alle telecamere televisive, lasciando intendere di averla un po’ costretta ad accettare l’invito della conduttrice di Storie Italiane.

Mi ha detto “Ma che ci vengo a fare?”. Le ho risposto: “Ogni tanto in tv devi venirci!”

ha svelato, non nascondendo che Michela era un po’ agitata per l’apparizione televisiva prima di entrare in studio, mentre la nipote lo era decisamente di meno.