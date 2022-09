Tale e Quale Show, arriva il chiarimento di Carlo Conti: “Non prendiamo tutti”

“Non prendiamo chiunque nel cast di Tale e Quale”, le parole del conduttore in vista del debutto

E’ tutto pronto per la nuova edizione del programma sulle imitazioni, che Carlo Conti condurrà su Rai1 tutti i venerdì sera a partire dal 30 settembre. E proprio in vista di questo ritorno, il padrone di casa dello show ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, con la quale ha spiegato, tra le altre cose, come avviene la scelta dei concorrenti. “Sono loro stessi ad autocandidarsi” ha rivelato, chiarendo però: “Non prendiamo chiunque”.

Chi vuole partecipare deve mostrare una predisposizione alle imitazioni

ha asserito inoltre, non nascondendo che nel cast c’è sempre una quota di commedia, come lo scorso anno è avvenuto con Biagio Izzo e quest’anno avverrà con Francesco Paolantoni, peraltro già concorrente in passato.

Carlo Conti dice la sua su due concorrenti attesissime: Valerie Marini e Alessandra Mussolini

Commentando, invece, la partecipazione a Tale e Quale Show di Valeria Marini, il conduttore si è detto sicuro che saprà farsi valere sia come cantante che come imitatrice, mentre su Alessandra Mussolini ha rivelato che Malgioglio è pronto a massacrarla se non andrà bene. Non solo la Marini e la Mussolini: Carlo ha infatti parlato anche di Gilles Rocca e di Samira Lui, rispettivamente il vincitore dell’edizione di due anni fa di Ballando con le stelle e la professoressa de L’Eredità (che ha ammesso di essere spaventata), sui quali ha detto

Dimostreranno di non essere solo belli ma di avere anche delle doti nascoste.

Tale e Quale Show 2022, il conduttore azzarda: “Forse nel cast si nascondono vere rivelazioni”

Infine, Carlo Conti ha fatto i nomi di altri concorrenti, come l’attrice e conduttrice Elena Ballerini, l’imitatore Claudio Lauretta e l’attore e doppiatore Andrea Dianetti, azzardando: “Chissà, magari proprio tra loro si nascondono le rivelazioni di questa nuova edizione”, ricordando che in passato è capitato che le vere rivelazioni fossero stelle emergenti.