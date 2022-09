The Voice Senior: ecco chi potrebbe prendere il posto di Orietta Berti

Orietta Berti via dal talent show: ecco chi potrebbe prendere il suo posto come coach

Stasera inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. E tra gli opinionisti ci sarà la cantante de La barca va, che ha deciso di lasciare la sua poltrona da coach di The Voice Senior. Chi prenderà il suo posto? Non è dato saperlo ancora con certezza, ma intanto si segnala che oggi TvBlog.it ha svelato un retroscena. Difatti il portale televisivo ha riportato di essere venuto a conoscenza che il gruppo I Ricchi e Poveri dovrebbe avere molte chance di prendere il posto della famosa collega:

“Secondo quanto ci risulta si tornerebbe di nuovo ad un coach bicefalo, ovvero ad una coppia: I Ricchi e Poveri…”

Andrà in porto questa trattativa? Si segnala che per loro non sarebbe neppure la prima volta che andrebbero a ricoprire tale ruolo in un programma Tv. Difatti in passato hanno fatto i giudici a Ora o mai più.

The Voice Senior anticipazioni: tra i coach potrebbe esserci l’ex di Al Bano? La nuova indiscrezione

Il portale televisivo TvBlog.it, dopo aver rivelato che pare ci siano ottime possibilità di vedere I Ricchi e Poveri come coach della prossima edizione del talent show condotto da Antonella Clerici, che oggi non andrà in onda con il suo E’ sempre mezzogiorno per lasciare spazio alla diretta dei Funerali della Regina Elisabetta, ha poi colto la palla al balzo per svelare un altro clamoroso retroscena. Difatti il sito web è venuto a conoscenza che anche Romina Power pare abbia ottime possibilità di ricoprire il ruolo di coach nella prossima edizione del talent show di Rai Uno, anche se pare sia molto più complicato che la trattativa vada a buon fine:

“Ci sarebbe un altro nome in ballo per quel ruolo, ovvero Romina Power, ma con molte meno chances di chiusura…”

Quando andrà in onda la prossima edizione di The Voice? Gli ultimi rumor

In tanti si staranno chiedendo quando andrà in onda la prossima edizione del talent show condotto da Antonella Clerici. In base alle indiscrezioni raccolte da TvBlog.it pare che la trasmissione non tornerà sulle frequenze di Rai Uno non prima del prossimo gennaio. Per tale ragione adesso è ancora prematuro parlare dei prossimi coach, anche se i contatti pare siano già stati avviati. Ci saranno presto altre succose anticipazioni?