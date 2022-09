Tiberio Timperi non si ferma, nuova avventura: “Sarò ipocrita e viscido”

Il conduttore torna al cinema: “Interpreterò il contrario di ciò che sono, un ipocrita viscido”

Da pochi giorni si sono riaccesi anche i riflettori di Unomattina in famiglia, con Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli che hanno dato il via alla nuova stagione del programma del fine settimana di Rai1. Ma per il conduttore romano le novità non finiscono qui, perché come rivelato nel corso di una intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e canzoni, Timperi tornerà al cinema nei prossimi mesi, dopo essere stato convinto dal regista Massimiliano Bruno per un ruolo nel suo nuovo film. Parlando alla rivista il presentatore ha regalato alcune anticipazioni riguardo al nuovo film:

E’ vero che ci sarò, interpreto un conduttore vigliacco e pusillanime, ipocrita e viscido, quello che non sono. Bruno è molto contento e mi ha coinvolto anche in un altro progetto. Non mi dispiacerebbe fare l’attore a tempo pieno

Tiberio Timperi star sui social: “Mi fanno sfogare la mia vera natura”

Proseguendo poi l’intervista rilasciata a Sorrisi e canzoni, Tiberio Timperi ha raccontato un fatto molto particolare, che ha cambiato il suo impatto sul mondo dei social. Questa estate infatti il conduttore ha postato su Instagram un video in cui è ritratto a fare colazione, che ha inaspettatamente raccolto oltre un milione di views che hanno fatto diventare il conduttore una star a sorpresa “Uno passa tutta la vita a curare la dizione e fare il professionista in tv, poi per gioco fai un video da cretino e ottieni più di un milione di visualizzazioni. Nella vita amo scherzare quindi su Instagram sfogo la mia vera natura” – le parole del conduttore di Unomattina in famiglia – .

Tiberio Timperi racconta le sue colazioni: “Il fine soffro tantissimo”

La colazione è uno dei momenti preferiti della giornata del presentatore romano, che ormai non ne fa più mistero. Intervistato da TV Sorrisi e canzoni Timperi, che ha aperto a sorpresa la seconda puntata del suo Unomattina in famiglia, ha rivelato le proprie abitudini: “Il week-end soffro tantissimo perché mi alzo alle quattro e faccio tutto di corsa tipo Fantozzi, a me la colazione dà la misura della felicità”.