Tommaso Zorzi, dolori fortissimi e crampi: “Sto malissimo, morirò”

“Ho un virus intestinale, probabilmente morirò”, lo sfogo del conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa?

Ore terribili per Tommaso Zorzi che ha confessato di stare male sui social e non ha fatto mistero delle sue condizioni di salute. Su Instagram Stories il conduttore di Real Time si è sfogato e ha raccontato:

“Ma c’è qualcosa che gira che ho un mal di stomaco da crampi? Ma male male”.

Pallido in volto, il compagno di Tommaso Stanzani è poi tornato sull’argomento raccontando senza filtri:

“Ho un virus intestinale a probabilmente morirò sciolto nelle mie feci!”.

Insomma una giornata trascorsa tra bagno e divano quella del conduttore che ha trovato però anche il tempo per ironizzare, sottolineando che tutta questa dissenteria probabilmente porterà fortuna al suo programma. Ieri sera infatti è andata in onda la seconda puntata del talent dedicato ad aspiranti sarti.



Paura per Tommaso Zorzi: “Sto malissimo, ve lo giuro ho proprio i crampi”

Ha chiesto scusa ai suoi followers l’ex vincitore del Grande Fratello Vip per il fatto che in queste ore si parli solo di “mer*a sul canale”. Non ha nascosto però di continuare a ad essere debilitato per via di un presunto virus intestinale. “Sto malissimo” ha dichiarato, proseguendo poi con queste parole:

“Ve lo giuro ho proprio i crampi… Proprio male male”.

Senza perdere l’ironia che lo contraddistingue, il conduttore, che ha parlato della gravidanza di Aurora di recente, ha poi fatto una sorta di rito per evitare di trascorrere le sue giornate in bagno e ha passato la giornata al riposo, tra divano e letto, guardando Tailor made – Chi ha la stoffa? che ha visto ieri l’eliminazione di Iris e il trionfo di Alessandra, la migliore nell’ultima prova.

Tommaso Zorzi chiamato in causa al Grande Fratello Vip: il paragone con Alberto De Pisis

Intanto lunedì scorso è partita la nuova edizione del reality che ha visto trionfare due anni fa proprio il conduttore di Tailor made – Chi ha la stoffa? Il paragone con uno dei concorrenti, l’opinionista ex di Tailor Mega, è sembrato d’obbligo ad Alfonso Signorini. A quanto pare però il 32enne avrebbe confessato a Giulia Salemi, la sua migliore amica, di non voler entrare in competizione con il suo predecessore. Riuscirà a uscire dall’ombra di Zorzi? Intanto questa sera ferve l’attesa per la seconda diretta del reality di Canale5.