Tutti a scuola, Rai1: chi è la conduttrice con Flavio Insinna, Roberta Rei

Roberta Rei vita privata: tutto sulla conduttrice di Tutti a scuola su Rai1

Tutto è pronto per l’appuntamento d’inizio anno scolastico su Rai1, Tutti a scuola, che quest’anno vedrà alla conduzione Flavio Insinna e Roberta Rei. Ma chi è Roberta? Nata a Napoli, il 21 agosto 1985, la Rei è cresciuta tra la musica jazz. Fin da piccola ha praticato diversi sport, in particolare la sua passione è stata la corsa, praticata per ben dieci anni. Mentre si preparava per le Olimpiadi doveva studiare il cinese e proprio in Cina scopre la passione per il giornalismo. Roberta ha viaggiato tantissimo, ha vissuto in America e poi, tornata in Italia, ha frequentato il Master in Giornalismo alla IULM. Legatissima al papà che la portava in giro per il mondo ai concerti Roberta si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Le Iene. Il suo profilo Instagram è @_robertarei_ che conta 116mila followers.

La carriera di Roberta Rei tra inchieste, reportage e conduzione

Dopo aver frequentato il Master in Giornalismo alla IULM Roberta ha iniziato a lavorare fin da subito. Dapprima ha fatto delle inchieste per Rai News e Il Fatto Quotidiano e poi nel 2012 ha vinto il premio de La Repubblica dedicato a Giuseppe D’Avanzo con un reportage sui migranti. E ancora, la Rei ha lavorato per due anni nella redazione de L’Espresso per poi passare a Rai3 dove ha lavorato come inviata della trasmissione Agorà. Per Roberta, che in passato si è sentita sola, la vera svolta arriva però con Le Iene (foto in basso) che le ha dato la grande popolarità sia come inviata che come conduttrice. Adesso l’attende Tutti a scuola per la sua grande prova da conduttrice Rai.



Tutti a scuola: Rai1 taglia il nastro del nuovo anno scolastico

In diretta dall’Istituto di Istruzione Superiore Curie Vittorini di Grugliasco, in provincia di Torino, andrà in onda oggi l’appuntamento che inaugura e celebra l’inizio della scuola. Alle ore 16:35 Flavio Insinna e Roberta Rei daranno il via all’evento al quale parteciperà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Tanta musica, con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, e la presenza di numerosi ragazzi come pubblico completeranno questo imperdibile appuntamento. Presente anche un’orchestra con i migliori allievi dei Conservatori d’Italia diretta dal maestro Leonardo De Amicis.