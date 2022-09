Un altro domani anticipazioni: scioccante sorpresa sulla gravidanza di Julia

Anticipazioni nuove puntate della soap spagnola di Canale5: Julia non è incinta

Le nuove puntate di Un altro domani, in onda dal 12 al 16 settembre, riserveranno non poche soprese per le due protagoniste. Innanzitutto Julia avrà una scioccante sorpresa. Andando con ordine, Sergio, pentito di essersi dato alla fuga, chiederà a Julia di concedergli un’altra opportunità. La ragazza all’inizio si mostrerà reticente ma poi perdonerà l’ex compagno ed i due seguiranno insieme la gravidanza, tuttavia, la prima visita dal ginecologo riserverà loro una spiazzante sorpresa: Julia non è incinta, non lo è mai stata. Tale notizia creerà un vuoto incolmabile nella giovane che già assaporava l’idea di diventare madre ed amici e parenti saranno preoccupati per lei. Nel corso dei giorni, poi, Julia sarà decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa per festeggiare. Purtroppo per lei, Tirso parteciperà, cosa che inaspettatamente farà invece Diana.

Un altro domani, spoiler prossime puntate: Carmen continua la sua relazione con Victor

Gli spoiler sulle nuove puntate della soap spagnola trasmessa da Canale5 svelano che al centro delle trame ci sarà Carmen. Infatti dopo aver chiuso la sua relazione con Kiros, che si mostrerà sempre ostile nei suoi confronti, continua a non provare nessun sentimento verso il suo promesso sposo Victor. I problemi, tuttavia, per la giovane non sono finiti qui perché dopo aver avuto un’accesa discussione con Patricia per chiederle indietro le azioni dell’azienda che suo padre le ha ceduto verrà licenziata in tronco, ma poi grazie all’intervento di Angel riotterrà il suo posto di lavoro.

Spoiler delle puntate della prossima settimana della soap: arriva Erik

Le anticipazioni dall’12 al 16 settembre di Un altro domani svelano che ci sarà un nuovo ingresso che porterà scompiglio, si tratta di Erik, il nipote di Tirso. Il giovane arriverà in Paese al compimento del suo 18° compleanno e sin da subito si noterà come tra zio e nipote non scorra buon sangue. I due non hanno rapporti da anni a causa di un segreto di famiglia che verrà fuori nelle prossime puntate. Il ragazzo, si mostrerà insolente ed arrogante e darà del filo da torcere allo zio.