Un altro domani, Laura Ledesma svela: “Tenevo molto ad interpretare Julia”

Un altro domani, l’attrice di Julia rivela: “Ci tenevo molto ad ottenere la parte”

La soap spagnola in onda questa estate è riuscita a convincere un numero sempre più crescente di telespettatori ed il merito è della trama avvincente e della bravura delle due attrici protagoniste oltre che di tutto il cast. Le due protagoniste, diverse per epoca e carattere, sono Carmen e Julia e proprio la giovane attrice che veste i panni di quest’ultima, Laura Ledesma, in una breve intervista concessa a Tele Sette ha ammesso di voler assolutamente ottenere la parte:

“Ci tenevo molto tanto da aver sostenuto 5 audizioni. Ogni volta che superavo una fase e mi richiamavano per il successivo incontro, la mia felicità aumentava di pari passo con un pizzico di nervosismo. Quei casting li ricordo come uno dei momenti più emozionanti della mia vita.”

Anticipazioni soap spagnola di Canale5: triangolo amoroso per Julia divisa tra Tirso e Leo

Durante l’intervista concessa al settimanale, Laura Ledesma ha confessato anche cosa le piace del suo personaggio:

“È un personaggio divertente, che prende decisioni folli ma mai per se stessa in nessun momento della sua vita.”

E per quanto riguarda, invece, le anticipazioni sulle prossime puntate della soap, cosa succederà a Julia? Dopo diversi tira e molla la storia d’amore con Sergio naufragherà definitivamente. La giovane è corteggiata da Tirso, follemente innamorato di lei che nonostante i numerosi tentativi non riuscirà mai a raggiungere il suo cuore. Tuttavia, nelle prossime puntate ci sarà l’arrivo di un nuovo personaggio, Leo, guru/psicologo che l’aiuterà a superare il divorzio e che riuscirà anche a conquistarle il cuore.

Un altro domani, Laura Ledesma sulla sua vita privata: “Fidanzata da sei anni”

È un periodo d’oro per la giovane attrice spagnola protagonista della soap di Canale5 e le sue soddisfazioni sono sia in campo professionale, è infatti impegnata anche in altri film ed a teatro, che dal punto di vista privato. L’interprete di Julia, infatti, ha concluso la breve intervista al settimanale rivelando di essere felicemente fidanzata: “Sono felice con il mio partner da quasi sei anni. La vora con me in questo settore ma dietro le quinte quindi capisce bene cosa significhi essere un’attrice. Mi sostiene sempre e gliene sono davvero grata.”