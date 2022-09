Al via Unomattina in famiglia: cos’è trapelato sull’edizione 2022/2023

Unomattina in famiglia: tutto pronto per la partenza della nuova edizione

Si riaccende il mattino del fine settimana su Rai1, con il ritorno di Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, riconfermati alla conduzione dello storico programma ideato e diretto da Michele Guardì che da molti anni apre il palinsesto del primo canale nel weekend. Ma come sarà la nuova edizione? Alcune anticipazioni sono trapelate grazie al settimanale DiPiùTv, che nella sezione dedicata alle trasmissioni in partenza in questi giorni, ha parlato della presenza di tutti gli spazi di successo delle scorse edizioni del programma:

Formula confermata, il programma si occuperà come sempre, con l’aiuto di ospiti ed esperti, di vari argomenti

si legge sulla rivista appena menzionata.

Ecco come sarà strutturata la nuova edizione del programma di Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi

“Attualità, cultura, ambiente ma anche spettacolo”, si legge su DiPiùTV, saranno come da tradizione i temi di Unomattina in famiglia anche quest’anno. Confermate, sempre stando a quanto ha annunciato il settimanale, anche le rubriche dedicate ai consigli per migliorare la vita quotidiana. Dalla sezione della rivista dedicata invece ai palinsesti apprendiamo che sabato l’orario di inizio della trasmissione è fissato alle 8.35 (la diretta durerà fino alle 10.30, quando la linea passerà a Buongiorno Benessere di Vira Carbone), mentre domenica le telecamere si accenderanno prestissimo, già alle 6.30, e il trio di conduttori rimarrà in video fino alle 9.30 (poi la linea passerà ad Azzurro-Storie di mare condotto da Beppe Convertini).

Monica Setta e il ritorno di Unomattina in famiglia: “Ripagata di tutti i sacrifici”

A parlare di Unomattina 2022/2023 recentemente è stata Monica Setta, che sulle pagine del settimanale Vero non ha nascosto che andare in onda tutti i sabati e le domeniche per nove mesi, senza fermarsi a Natale, a Capodanno o a Pasqua, può risultare un po’ faticoso, ma i risultati in termini di ascolti e l’affetto che il pubblico ha sempre dimostrato al programma la ripagano di qualunque sacrificio.