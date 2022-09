Monica Setta, retroscena su Unomattina in famiglia: “Ripagata dei sacrifici”

“Gli ascolti mi hanno ripagata di ogni sacrificio”, le parole della conduttrice di Rai1

Partirà tra due settimane la nuova edizione di Unomattina in famiglia, che vedrà alla conduzione, come lo scorso anno, il trio formato da Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli. E proprio la prima ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Vero, commentando il successo che la trasmissione ha ottenuto nella passata stagione e ammettendo:

Andare in onda tutti i fine settimana, Natale, Capodanno e Pasqua compresi, alzandosi all’alba, può essere faticoso, ma i risultati che abbiamo ottenuto sia a livello di share che di qualità, mi hanno ripagata di ogni sacrificio.

“E’ stata una stagione bellissima” ha quindi sottolineato.

“Generazione Z è parte del mio cuore”, Monica Setta e la rivelazione sul programma di Rai2

Non solo Unomattina in famiglia: Monica Setta a breve sarà di nuovo anche alla conduzione di Generazione Z, la cui seconda edizione andrà in onda, come la prima, nella tarda serata di Rai2. “Questo programma è stato e continua ad essere parte del mio cuore” ha ammesso nell’intervista, ricordando che lo spostamento dalla collocazione del sabato pomeriggio a quella della seconda serata ha portato lo share a 6 punti e mezzo, superando la media della rete. “Ringrazio la Rai che ha creduto in questa trasmissione” ha dichiarato Monica, non nascondendo che sulla carta il progetto aveva poche canches di funzionare.

Monica Setta e la rivelazione sulla sua vita privata: “Un anno fa mi sono innamorata…”

Tre programmi per Monica Setta in questa stagione tv dato che, come abbiamo scritto recentemente, sarà tutte le sere anche su Isoradio alla guida de Il sorpasso. Lavoro a parte, la conduttrice nell’intervista ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando di aver iniziato una storia d’amore un anno fa: “Lui è un uomo splendido con una personalità decisa e una carriera solida” ha confessato.