Allarme a Unomattina, Maria Soave e Massimiliano Ossini: “È un incubo…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 6, 2022 , in Personaggi Tv

L’allarme lanciato dai conduttori di Unomattina Estate: “Sta diventando un incubo…”

Anche oggi, martedì 6 settembre 2022, Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno aperto il palinsesto di Rai1 con la trasmissione che conducono dall’inizio di giugno. Dei temi affrontati nella diretta odierna, il primo è stato quello dei costi dell’energia, che stanno aumentando vertiginosamente mettendo in difficoltà le famiglie e i lavoratori.

Apriamo con quello che purtroppo è un grosso problema che affligge l’Italia e l’Europa

sono state le parole di Massimiliano, seguito da Maria che ha asserito: “E’ un problema che ci affligge adesso ma anche nel prossimo futuro…”.

“Terremoto per l’Italia e per l’Europa”, le parole dei conduttori di Unomattina Estate

“Purtroppo è un vero e proprio terremoto per l’Italia ma anche per il resto dell’Europa” ha detto inoltre Massimiliano Ossini, mentre Maria Soave ha proseguito affermando: “E’ diventato l’incubo di questo periodo il caro energia”. La giornalista ha aggiunto subito dopo:

Come sapete, è iniziato poco prima dell’invasione russa in Ucraina e sta mettendo davvero in grande difficoltà le famiglie e le imprese. Ieri sono crollate tutte le borse…

“Il presso del gas è arrivato alle stelle e c’è la minaccia di Mosca di interrompere tutte le forniture. E’ un vero braccio di ferro, un terremoto” ha detto infine la Soave, spiegando anche che a breve il Governo si occuperà dei prezzi alle stelle delle bollette, con un nuovo decreto previsto proprio per questa settimana.

I conduttori di Unomattina: “L’Unione Europea prenderà decisioni importanti”

“Anche l’UE prenderà delle decisioni importanti” ha asserito successivamente Maria Soave, anticipando quindi che la trasmissione si sarebbe occupata, nella prima parte della diretta di oggi, degli effetti di tali problemi sul territorio italiano. “Si, abbiamo deciso di dedicare a questo tema la prima parte del programma” ha confermato Massimiliano Ossini che, come abbiamo scritto ieri, da lunedì prossimo condurrà Unomattina da solo per tutto l’inverno, andando in onda da uno studio con una scenografia completamente nuova.