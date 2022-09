Unomattina 2022/23, si cambia: novità assoluta per Massimiliano Ossini

L’edizione invernale di Unomattina andrà in onda da uno studio completamente rinnovato

Lavori in corso per la nuova edizione del programma che da decenni apre il palinsesto di Rai1, in questi mesi estivi condotto da Massimiliano Ossini in coppia con Maria Soave, ma da lunedì prossimo affidato solo al primo (la giornalista tornerà invece al timone del TG1): come apprendiamo da Davide Maggio, sempre informatissimo sui dietro le quinte della televisione italiana, dal 12 settembre l’edizione 2022/2023 della trasmissione avrà infatti uno studio totalmente rinnovato, con una scenografia nuova di zecca allestita sempre nella sede Rai di Saxa Rubra a Roma, esattamente nello studio 3, che da sempre ospita il programma. I lavori di allestimento della nuova scenografia sono iniziati proprio in questi giorni.

Massimiliano Ossini si è sposato a via Teulada per l’ultima settimana dell’edizione estiva

Essendo lo studio 3 di Saxa Rubra occupato, appunto, per via dei lavori di rinnovamento della scenografia, le ultime cinque puntate di Unomattina Estate vedono Maria Soave e Massimiliano Ossini (che in una recente puntata hanno fatto un annuncio drammatico) andare in onda eccezionalmente da uno degli studi della sede Rai di via Teulada intitolata a Raffaella Carrà, sede che già stamani ha ospitato la trasmissione.

Nuova scenografia anche per Storie Italiane, in onda dallo stesso studio

Da diversi anni lo studio 3, dopo la diretta di Unomattina, ospita Storie Italiane, motivo per il quale quest’anno anche la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, in partenza sempre lunedì prossimo, avrà una nuova veste scenografica. Ricordiamo inoltre che per la prima volta Unomattina quest’anno avrà un solo padrone di casa, dopo decenni nei quali la conduzione è sempre stata in coppia, se non consideriamo l’ultimo periodo della passata stagione che ha visto Monica Giandotti portare avanti in solitaria la trasmissione per via dell’addio di Marco Frittella ma anche la notevole riduzione (la diretta dura ormai solo un’ora).