Unomattina, il dramma di Giusy Versace: “A Lourdes dopo aver perso le gambe”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 29, 2022 , in Personaggi Tv

L’atleta paralimpica intervistata da Massimiliano Ossini: “Sono andata a Lourdes per ringraziare”

E’ stata Giusy Versace l’ospite che nella puntata di Unomattina andata in onda oggi, giovedì 29 settembre 2022, si è raccontata a cuore aperto intervistata dal padrone di casa, che l’aveva già avuta ospite qualche settimana fa, nell’edizione estiva. Nella chiacchierata con Massimiliano, Giusy ha parlato, tra le altre cose, del pellegrinaggio fatto a Lourdes molti anni fa, dopo il terribile incidente nel quale ha perso le gambe.

Mia zia, quando ero nel letto d’ospedale, mi ha fatto fare una promessa: se fossi tornata a camminare, sarei dovuta andare a Lourdes per ringraziare la Madonna alla quale io mi ero tanto aggrappata

ha raccontato, rivelando anche: “Prima dell’incidente Lourdes l’avevo sempre vista solo da lontano perchè ci andava in pellegrinaggio mia nonna”.

Giusy Versace racconta il suo dramma a Unomattina: “Davanti alla grotta di Lourdes ho chiesto perchè…”

“Sono stata a Lourdes nel 2006. Giunta davanti alla grotta, ho trovato la forza per fare la domanda che da mesi mi tormentava: perchè è successo proprio a me?” ha raccontato l’ospite di Massimiliano Ossini nella diretta di questa mattina, aggiungendo poi: “Ho chiesto cosa avessi fatto di male per meritare di portare questa croce…”.

Dalla grotta è stato come se una voce mi avesse sussurrato di girare la domanda e chiedermi perchè non avrebbe dovuto succedere a me

ha dichiarato, spiegando poi che da quel momento è nata in lei la voglia di aiutare gli altri: “E’ stato in quell’occasione che mi sono resa conto che basta davvero poco per riempire la vita della gente” ha detto.

Massimiliano Ossini non nasconde il suo desiderio: “Spero di andare presto anch’io a Lourdes”

Nel corso dell’intervista il conduttore di Unomattina (che ieri ha ricordato un famoso artista che ci ha lasciati) ha manifestato il suo desiderio di andare personalmente nella cittadina dei Pirenei, ogni anno meta di milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo: “Non ci sono ancora mai stato” ha ammesso, dando poi la parola all’inviata Antonia Varini che, intervenendo proprio da Lourdes, ha ascoltato la testimonianza di un giovane papà siciliano, che ha portato la figlia alla grotta perchè, purtroppo, è gravemente malata.