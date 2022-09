Unomattina, rivelazione incredibile di Massimiliano Ossini: “7 km per…”

“Code fino a 7 km per omaggiare la regina”, la rivelazione del conduttore in diretta

Non è mancato neanche oggi, giovedì 15 settembre 2022, uno spazio all’interno del programma del mattino di Rai1 dedicato alla regina Elisabetta scomparsa, lo ricordiamo, esattamente una settimana fa, ossia l’8 settembre. Aprendo, quindi, lo spazio in questione, presentando l’inviata di Unomattina Antonia Varini intervenuta un collegamento da Londra, Massimiliano Ossini ha spiegato che si stanno creando delle code lunghe anche 7 chilometri per via della grande folla di persone che attendono di visitare la camera ardente. Anche ieri sono state fatte rivelazioni incredibili, con diversi conduttori che hanno parlato di attese lunghe anche 30 ore per visitare il feretro della sovrana del Regno Unito i cui funerali verranno celebrati lunedì prossimo, 19 settembre, undici giorni dopo la scomparsa.

Massimiliano Ossini e l’addio alla regina Elisabetta: “Dalle 17.00 di ieri l’ultimo saluto…”

“La nostra Antonia Varini è sulle rive del Tamigi” ha detto inoltre il conduttore di Unomattina, ricordando subito dopo che alle 17.00 di ieri si è aperta ufficialmente la camera ardente e il popolo britannico ha iniziato le visite al feretro per porgere alla regina l’ultimo saluto.

Mi trovo sul ponte di Westminster, alle mie spalle vede la cosa di persone che hanno già percorso 6 km e proseguono ora verso la camera ardente

ha detto l’inviata della trasmissione, la quale ha poi spiegato: “Le persone che vogliono visitare il feretro non possono portare molte cose, come vedete chi è alle mie spalle ha al massimo uno zaino o una borsa leggera”.

Unomattina, l’inviata in collegamento da Londra: “Controlli molto attenti alla camera ardente”

“Queste persone verranno controllate attraverso il metal detector e potranno attraversare la camera ardente in modo molto veloce” ha spiegato infine l’inviata di Massimiliano Ossini, chiarendo anche che chi si presenta al palazzo di Westminster portando con sé acqua o cibo, deve lasciare tutto all’esterno per ragioni ovviamente di sicurezza.