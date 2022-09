Valentina Persia, retroscena su Tale e Quale: “Non posso dire come ho fatto”

La comica pronta per la nuova avventura: mistero sulla sua scelta

Come avrà fatto Valentina Persia a guadagnarsi il posto a Tale e Quale Show? Lei fa la misteriosa parlando a TV Sorrisi e canzoni, ma la realtà è ben chiara: la sua bravura. La seconda classificata dell’Isola dei famosi 2021, oltre che comica storica de La sai l’ultima, è pronta a vivere la grande esperienza nel programma condotto da Carlo Conti, dove si metterà a dura prova, pronta a sfoggiare le doti canore miste a quelle imitative già mostrate in tanti anni di onorata carriera. Parlando al settimanale Sorrisi, Valentina ha voluto scherzare sul motivo della sua scelta:

Come ho convinto Carlo Conti a scegliermi? E dovrei svelare i segreti del mestiere così?

ha scherzato la cabarettista che ha poi espresso un suo desiderio: “Vorrei imitare Clementino perché non amo vincere facile”. Vedremo se la comica sarà accontentata dai vertici del programma al momento delle scelte settimanali.

Valentina Persia ammette: “Ecco chi non vorrei imitare”

Per la comica e attrice è arrivato finalmente il momento di mettersi alla prova con Tale e Quale Show. Valentina Persia, intervistata da TV Sorrisi e canzoni, ha rivelato chi non vorrebbe imitare nel programma di Carlo Conti: “Non vorrei diventare La Tigre di Cremona perché mina il mio percorso” – le parole della cabarettista al giornale – . E, curiosità, dopo il grande successo ottenuto nel reality di Canale Cinque L’Isola dei famosi, l’ex naufraga anticipò in qualche modo di voler tentare un’esperienza riconducibile a Tale e Quale parlando proprio a LaNostraTV: “Vorrei sfruttare tutte le mie capacità, ricoprire più ruoli e non fare solo la comica, è un qualcosa che è nelle mie corde”.

L’attrice confessa: “Facevo il provino da tre anni”

La bravissima Valentina Persia, divenuta una star dei social in questi anni (disponibile il suo profilo Instagram), sempre parlando a Sorrisi e canzoni ha rivelato di essere riuscita a raggiungere Tale e Quale Show dopo vari tentativi: “Facevo il provino da tre anni”.