Vanessa Incontrada, collega storce il naso: “Era necessario quel gesto?”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 21, 2022 , in Personaggi Tv

Platinette lancia il dubbio sull’attrice spagnola: “Perché non perde occasione per accendere le polemiche?”

Da mesi ormai se si parla di Vanessa Incontrada, purtroppo non si pone l’accento solo sul suo talento ma anche sulla sua forma fisica. Infatti è quasi sempre sulle copertine per lanciare dei messaggi sull’accettazione di se ma ciò a volte le attira delle aspre critiche. Ed a metà strada tra chi la difende a spada tratta e chi invece la critica duramente, si è posta Platinette nella sua rubrica su DiPiù dal titolo La tv che vedo. Nel dettaglio, Mauro Coruzzi ha elogiato la conduttrice e attrice spagnola soprattutto per il suo innegabile talento, mentre invece sul suo modo di gestire la sua immagine e rispondere alle critiche ha storto il naso:

“Ci sorge spontanea una domanda, perché questo accanimento su Vanessa? E, al tempo stesso perché proprio Vanessa non perde occasione per riaccendere le polemiche?”

Vanessa Incontrada criticata da Mauro Coruzzi: “Era necessario mangiare la mozzarella sul palco?”

Nella sua rubrica sul settimanale sopramenzionato, Platinette ha criticato la conduttrice ed imitatrice spagnola perché, a suo dire, a volte cavalca anche lei le polemiche. Infatti subito ha elencato quali sono i gesti che ha compiuto per accendere le polemiche:

“Come quando a Napoli a giugno, ospite del concertone di Gigi D’Alessio, si è mangiata sul palco in pubblico una bella mozzarella. Era necessario farlo o era un momento spiritoso recitato sul palco ben sapendo che avrebbe dato origine ad ulteriori commenti?”

Insomma se da una parte è vero che purtroppo l’Incontrada è spesso vittima dei ‘leoni da tastiera’ che le fanno commenti non lusinghieri sul suo aspetto fisico, dall’altro è anche vero che lei forse ci marcia un po’ su.

L’attrice e conduttrice elogiata da una collega: “Supera ogni avversità con il sorriso”

Per Vanessa Incontrada questo è un periodo d’oro professionalmente parlando, reduce dal successo dei Tim Music Awards, presto tornerà su Canale5 con la nuova stagione di Fosca Innocenti mentre è al cinema con il film Ostaggi e prossimamente insieme a Claudio Bisio sarà alla conduzione di Zelig. Insomma forse è meglio che si parli più del suo indiscusso talento che non della sua immagine si è chiesta Platinette nella sua rubrica che poi ha concluso: “Di certo lei dimostra di superare le avversità con lo splendido sorriso che è sempre l’espressione più frequente sul suo volto.”