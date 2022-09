Viola come il mare, spoiler di Can Yaman: “È arrivato il momento di…”

“È arrivato il momento di spiegare il super potere della protagonista”, l’anticipazione di Can Yaman

Andrà in onda venerdì 30 settembre su Canale5 la nuova fiction Viola come il mare con protagonista l’attore turco, nei panni del capo della polizia Francesco Demir, e Francesca Chillemi, nelle vesti della giornalista Viola Vitale. Proprio su quest’ultima l’artista ha voluto lanciare uno spoiler, rivelando su Instagram:

“È arrivato il momento di scoprire qual è il super-potere della nostra protagonista: Viola vede attraverso i colori quello che le persone di fronte a lei stanno provando”.

Sarà un rapporto complicato quello tra i due protagonisti della fiction di Canale5, ambientata a Palermo, che si punzecchieranno ma impereranno con il tempo a volersi bene e andare oltre al rapporto professionale. Viola infatti, con le sue capacità sinestetiche, aiuterà il poliziotto nei suoi casi.



Attore di Viola come il mare anticipa sulla serie: “Ne vedremo di tutti i colori”

Can Yaman ha svelato che Francesca Chillemi nella serie tv di Canale5 avrà il potere della sinestesia e in lei “determinati stimoli evocano sensazioni di natura diversa da quella normalmente sperimentata”. Insomma, non mancheranno le sorprese nella nuova fiction di Canale5 che sarà composta da dodici episodi, divisi in sei puntate. L’attore turco su Instagram, condividendo un post del profilo delle fiction Mediaset, ha poi svelato: “E quando vi diciamo che le vedremo di tutti i colori, beh… ora sapete perché!”. Ha poi dato l’appuntamento ai pubblico per venerdì prossimo 30 settembre alle 21.25 su Canale5 con la prima puntata della serie tv che si chiuderà il 4 novembre.

Anticipazioni nuova fiction Canale5: cosa cerca il personaggio interpretato da Francesca Chillemi

Ferve l’attesa per la prima puntata della fiction Viola come il mare, prodotta dalla Lux Vide per Rti e con la regia di Francesco Vicario. Le anticipazioni della serie svelano che il fulcro della trama sarà proprio Viola Vitale che si metterà alla ricerca del padre. Trovare il genitore sarà l’unica possibilità di guarire, si legge sul profilo ufficiale delle fiction Mediaset. Ad aiutare la protagonista ci sarà il personaggio interpretato da Can Yaman e non è escluso che tra l’eccentrica giornalista e il poliziotto schivo e riservato possa nascere anche una bella storia d’amore. Intanto l’attore turco, che si è cimentato per la prima volta in una serie tv in lingua italiana, sarà presto impegnato in una nuova fiction.