El turco, nuova serie tv con Can Yaman: nel cast anche un’attrice italiana?

Chi sarà l’attrice protagonista della nuova serie El turco di Disney Plus? L’indiscrezione

E’ un periodo d’oro questo per Can Yaman che finito un progetto è pronto ad iniziarne subito un altro. E così, dopo Viola come il mare, l’attore sta per affrontare una nuova avventura. Questa volta la lingua con la quale dovrà cimentarsi è l’inglese e la città in cui si è trasferito è Budapest, dove resterà per 6 mesi. Fino ad oggi sulla nuova serie della Disney che lo vedrà protagonista c’era stato riserbo, ma adesso stanno venendo fuori alcuni dettagli. Il primo riguarda la protagonista. In prima battuta era stato fatto il nome della famosissima Hande Ercel, protagonista di Love is in the air. Secondo TrendOnline.it però l’attrice avrebbe rifiutato perché sarebbe stata pagata molto meno di Can. Adesso, invece, c’è un nome italiano che sta girando: quello di Greta Ferro, protagonista di Made in Italy.

Can Yaman reciterà in costume: il nuovo progetto è ambientato nel passato

Mentre si aspetta la conferma sul volto femminile che affiancherà l’attore nella serie Disney la trama invece è stata finalmente ben delineata. Il progetto sarà interamente basato sul libro El turco di Orhan Yeniaras, scrittore di origini turche. Il romanzo racconta la storia di Balaban Aga, ufficiale turco che, dopo essere stato fatto prigioniero nel 1638 durante l’Assedio di Vienna, fugge fino a Moena, in provincia di Trento. Qui entrerebbe in gioco la protagonista femminile di nome Gloria che sarà importante sia nello sviluppo della storia che per il cuore dell’ufficiale.

Duri allenamenti per la serie El turco: l’attore tra arco, spade e cavalli

Essendo ambientata nel ‘600 la storia raccontata nel nuovo progetto della Disney vedrà gli attori recitare in costume e affrontare le attività quotidiane di quei tempi. Ecco dunque che Can ha già iniziato duri allenamenti per imparare ad usare la spada, andare a cavallo e tirare con l’arco. C’è poi da studiare per recitare in inglese, così come dovrà fare tutto il resto del cast. E se è vero che da una parte l’attore ha dovuto salutare le fan italiane, dall’altra Can Yaman potrebbe tornare in Italia molto presto per girare la seconda stagione di Viola come il mare, se gli ascolti della prima saranno buoni.