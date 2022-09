Viola come il mare, trama prima puntata: un incidente sconvolge tutti

Le anticipazioni della prima puntata di venerdì 30 settembre: Francesco Demir investe Viola Vitale

Mancano soltanto due giorni al debutto della nuova attesissima fiction di Canale5 che terrà poi compagnia ai telespettatori per sei puntate. In attesa dunque del nuovo progetto della Lux Vide e di Mediaset, vediamo cosa succederà nel primo appuntamento. Rientrata a Palermo dopo anni passati a Parigi la giornalista Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, deve fare i conti con una realtà diversa. Tra le prime persone che incontra c’è l’Ispettore Capo Francesco Demir, interpretato da Can Yaman, e tra i due è subito scontro. Infatti correndo a tutta velocità con la sua moto nella prima puntata di Viola come il mare il poliziotto investe la ragazza. Quest’ultima quando si reca a fare la denuncia scopre che alla guida c’era proprio l’Ispettore Capo. Questo loro incontro cambierà gli equilibri di entrambi.

Cosa succederà in Viola come il mare: Francesco Demir segue un’indagine particolare

Fin da subito Francesco Demir, che ha un lato nascosto, rimarrà molto colpito da Viola Vitale, sia per la sua forza e positività sia per la sua patologia. Infatti Viola è affetta dalla sinestesia, un disturbo neurologico che le permette di percepire le emozioni delle persone identificandole con un colore. Nel corso della prima puntata grazie a questo aspetto Viola risulterà fondamentale per risolvere alcuni casi. Per questo motivo l’Ispettore deciderà di chiederle aiuto per un’indagine non ufficiale su un possibile traffico di bambini.

Viola Vitale alla ricerca di suo padre: la svolta nella malattia

Ma perché la protagonista di Viola come il mare ha lasciato la bellezza di Parigi e il suo lavoro come giornalista di moda? La donna torna a Palermo per cercare suo padre, con il quale non ha contatti. Essendo la sinestesia una malattia ereditaria l’uomo potrebbe esserle utile. Intanto per Viola non sarà facile ambientarsi nella nuova redazione di cronaca nera: i pregiudizi su di lei, in quanto ex Miss Italia e giornalista di moda, saranno fortissimi. E mentre Can Yaman ha fatto una dedica a Francesca Chillemi, nella fiction Viola e Francesco Demir proveranno grande attrazione l’uno per l’altra.