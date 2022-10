Alberto De Pisis critica lo sfogo di Charlie Gnocchi: “Spettacolarizzazione”

La sfuriata del conduttore radiofonico fa sbottare l’esperto di moda: “Ecco cosa mi lascia perplesso”

Charlie Gnocchi un concorrente del reality show di Canale 5 che vede alla conduzione Alfonso Signorini, e Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste, ha scatenato diverse polemiche nella casa di Cinecittà. Il conduttore radiofonico nelle scorse ore si è scagliato contro i suoi compagni di gioco, accusandoli di essere pigri e di non prendere mai l’iniziativa, a differenza sua che solitamente rallegra l’atmosfera con i suoi giochi. La sfuriata del comico non è piaciuta neanche ad Alberto De Pisis:

“Si chiama spettacolarizzazione. Siamo un gruppo che ci vogliamo bene. Quello che mi lascia perplesso è lo switch da una persona sensibile a quella cinematografica“.

Il comico si scusa del suo atteggiamento con gli altri concorrenti: “Ho sbagliato”

Nella casa del GF Vip 7 c’è molta tensione, ma soprattutto non è sfuggita la sfuriata di Charlie Gnocchi. Alberto De Pisis è arrivato a considerare ingiustificabile la forte reazione del comico, visto che l’ha definita una spettacolarizzazione degli eventi. A detta dell’influencer quindi il conduttore radiofonico avrebbe premeditato il suo sfogo, appositamente per far scoppiare una lite. A cercare di spezzare una lancia a favore del compagno di gioco ci ha pensato Attilio Romita: “Secondo me a lui si deve concedere uno sconto sulle offese distribuite gratuitamente perchè è comunque uno che si fa buttare in pisicna”. L’esperto di moda ha criticato l’atteggiamento del 59enne, che sentendosi tirato in ballo ha affermato: “Sono d’accordo che quando uno sbrocca…se dietro c’è dell’altro poi lo volete sapere”. Sempre il diretto interessato si è rivolto al 30enne nato a Milano dicendogli: “Non è che voglio il tuo perdono, perchè noi abbiamo la capacità di avere delle persone con cui condividiamo delle cose oppure no. Nel mio sfogo ho voluto dire che ci sono all’interno di una casa delle persone che parlano poco, basta!”. Il comico è stato ripreso da Edoardo Donnamaria: “Sembra quasi che tu non voglia ammettere di aver sbagliato”. Le scuse del concorrente sono arrivate nuovamente:

“L’ho detto, ho chiesto scusa, ho sbagliato, ho detto qual è il principio che mi ha animato a sbroccare”.

Lo chef romano perde la pazienza: “Stiamo incominciando a delirare”

Successivamente il comico ha riaperto un’altra discussione, per aver invitato tutti i concorrenti a mangiare tutti insieme durante il pranzo: “A tavola non c’è nessuno, cerchiamo di armonizzare”. Luca Salatino intento a cucinare come al solito è sbottato:

“Qui stiamo incominciando a delirare. Ma io secondo te mi posso mettere pure a coordinare”.

Wilma Goich si è lamentata anche: “Discussioni che non servono a niente! Abbiamo parlato tutti insieme poi il piatto rimane lì, se lo viene a prendere chi ha mangiato”. Antonella Fiordelisi invece ha fatto capire di pensarla come il conduttore radiofonico, per aver affermato: “Non sembra un gruppo unito”.