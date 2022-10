Alberto Matano verso Canale 5: sarà ospite in uno show della concorrenza

Alberto Matano ospite al Maurizio Costanzo Show: le anticipazioni

Grandi ospiti per Maurizio Costanzo Show nella seconda puntata del suo talk. Venerdì in seconda serata tornerà il programma del popolare giornalista, che avrà il piacere di intervistare tra gli altri il conduttore de La vita in diretta ed ex mezzobusto del TG1 Alberto Matano. TvBlog.it ha riportato in anteprima le anticipazioni del Costanzo Show, che dopo il debutto della scorsa settimana si appresta a regalare al pubblico da casa. Ospite a sorpresa di Maurizio Costanzo anche il Presidente del Torino, di RCS e proprietario di La7 Urbano Cairo, che ha scelto di andare su una rete concorrente a raccontare e a raccontarsi. Quindi per il mondo dello spettacolo la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, attualmente impegnata a fianco di Orietta Berti nel ruolo di opinionista del Grande fratello vip 7 e Rudy Zerbi, compagno di Maria De Filippi nei vari successi di Mediaset.

Attori e cantanti, grandi volti pronti a intervenire nel programma

E non è finita qui, perché il parterre di ospiti della seconda puntata del Maurizio Costanzo Show è di quelli assolutamente importanti. Oltre ai vari Matano, Bruganelli e Cairo il giornalista aprirà le porte del suo talk anche all’attore e regista Ricky Tognazzi, recentemente vittima di un noto programma di Mediaset, ma anche la grande artista Patty Pravo, che certamente regalerà un omaggio musicale nella puntata. Spazio nel format guidato dal marito di Maria De Filippi anche per l’attrice comica ed imitatrice Gabriella Germani. Insomma, da Costanzo vedremo ospiti per tutti i gusti.

Le parole speciali del conduttore sulla moglie

Da anni Maurizio Costanzo è uno dei punti di riferimento della tv italiana. Uno dei grandi maestri, il primo di Maria De Filippi, la regina della tv odierna. Negli anni la moglie del popolare presentatore si è guadagnata uno spazio sempre più importante sulle scene e proprio Costanzo ha voluto commentare l’ascesa al successo della diva di Mediaset: “E’ riuscita a superare il maestro. Provo grande gioia per i traguardi che ha raggiunto” – le dichiarazioni dal padrone di casa del Costanzo Show che ha incoronato la moglie. Un sodalizio che ha in qualche modo dominato le scene negli ultimi 20 anni.