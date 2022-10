Alberto Matano imbarazzato da un’ospite: “Non mi hai invitata alle nozze”

Valeria Marini e la battuta al conduttore de La vita in diretta: “Non mi hai invitata”

Talk tutto ‘rosa’ nella seconda parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, dove il padrone di casa Alberto Matano ha ospitato, tra gli altri, Valeria Marini, per commentare le recenti separazioni di personaggi famosi, prima fra tutte, tanto per cambiare, quella di Ilary Blasi e Francesco Totti. Approfittando dell’argomento matrimoni, la concorrente di Tale e Quale Show ha però fatto una battuta al conduttore, mettendolo un po’ in imbarazzo: “Quando mi sposo vi invito tutti” ha detto, con Alberto che le ha risposto: “E noi veniamo”.

Tu Alberto, al tuo matrimonio però non mi hai mica invitata…

ha aggiunto subito dopo Valeria, sorridendo.

“Non ho ancora realizzato”, Alberto Matano risponde alla battuta di Valeria Marini

“Quella è stata una cosa che ancora non ho neppure realizzato” ha replicato il conduttore de La vita in diretta, con Valeria Marini che, ridendo, ha voluto chiarire: “Ma dai, sto scherzando, era una battuta”.

Va bene, ma al mio matrimonio comunque eravamo pochi pochi…

ha precisato subito dopo Alberto, tagliando il discorso e cedendo la parola ad un’altra delle sue ospiti. Sempre nel talk in questione Valeria, rimanendo in tema nozze, ha raccontato un’assurda vicenda della quale è stata protagonista in passato, ossia un matrimonio che, come tutti sanno, è stato annullato dalla Sacra Rota dopo soli quattro mesi: “E’ stata una farsa” ha dichiarato la concorrente di Tale e Quale Show.

Alberto Matano e la battuta all’inviata de La vita in diretta: “Hai vinto 50.000€?”

A proposito di battute, in uno spazio precedente il conduttore de La vita in diretta si è collegato con Caserta, dove una tabaccheria sta cercando da luglio il vincitore di un biglietto da 50.000€, somma mai ritirata. All’inviata Alberto ha detto scherzosamente: “Secondo me sei stata tu a vincere questi soldi”. Neanche a farlo di proposito, Valeria Marini ha invece detto: “Vado spesso a Caserta e compro anche dei biglietti che però non controllo mai, potrei essere stata davvero io a vincere!”, facendo scoppiare a ridere le altre ospiti.