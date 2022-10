Valeria Marini spiazza a La vita in diretta: “Una farsa il mio matrimonio”

La concorrente di Tale e Quale Show ricorda le sue nozze: “Protagonista di una farsa”

Si è parlato per l’ennesima volta della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, dove il padrone di casa ha commentato le ultime voci trapelate, relative alla battaglia legale tra l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset, assieme ai suoi ospiti, tra i quali Valeria Marini, che ha approfittato dell’occasione per parlare di quanto le è successo anni fa. “Il tuo è un caso oggetto di studio perchè hai ottenuto l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota” le ha detto Alberto. A tale affermazione Valeria ha risposto:

Diciamo che sono stata la protagonista non di un bel romanzo ma di una farsa.

Valeria Marini a La vita in diretta: “Mi sono dovuta difendere…”

“Ho dovuto difendermi perchè l’amore vero va suggellato in chiesa, io sono stata vittima di una situazione di cui si è tanto parlato perciò non sto qui a raccontare” ha dichiarato subito dopo la concorrente di Tale e Quale Show, spiegando quindi che, grazie all’ottimo lavoro svolto dai suoi avvocati, è riuscita a fare in modo che il suo matrimonio venisse annullato dopo quattro mesi, come suddetto dalla Sacra Rota.

Ora sono signorina

ha poi ironizzato, glissando alla domanda del conduttore de La vita in diretta che le ha chiesto se dobbiamo aspettarci di rivederla all’altare a breve: “Sposarmi di nuovo in chiesa? Come di nuovo? Non mi sono mica mai sposata in chiesa, sarebbe la prima volta e sogno di farlo” ha risposto con un sorriso.

“La mia è stata una vicenda complicata”, la confessione di Valeria Marini a La vita in diretta

“Ripeto, io sono stata protagonista di una vicenda molto complicata” ha poi ribadito Valeria che, chiusa la pagina dedicata ai matrimoni, ha commentato la sua esibizione di venerdì scorso a Tale e Quale Show, ammettendo di aver avuto qualche problema perchè non riusciva a sentire bene. “Verrai spesso qui da noi a parlare di Tale e Quale“ le ha detto infine Alberto Matano.