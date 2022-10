Alberto Matano, che stoccata a Barbara d’Urso! “Non amo la parola esclusiva”

“Come sapete, non amo la parola esclusiva”, frecciata di Alberto Matano alla ‘rivale’?

Piccola gag molto esilarante nell’ultima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, martedì 4 ottobre 2022, dove il padrone di casa ha ospitato, tra gli altri, Milly Carlucci, che ha ovviamente lanciato la nuova edizione di Ballando, al via sabato sera su Rai1. E proprio parlando di Ballando con le stelle, mandando in onda un servizio inedito registrato dietro le quinte durante le prove, Alberto ha detto, non senza riuscire a trattenere le risate: “Sapete che non amo questa parola, ma ciò che state per vedere è davvero un’esclusiva!”, pronunciando la parola “eclusiva” con una certa enfasi. Inevitabili, da parte degli ospiti presenti in studio, le risate: frecciata a Barbara d’Urso e alle sue famosissime “esclusive”?

La vita in diretta, il conduttore pronto per Ballando: “Tesoretto tutto per me quest’anno”

Sarà ovviamente anche lui a Ballando con le stelle quest’anno, come nelle scorse edizioni: Alberto Matano nella chiacchierata con Milly Carlucci ha infatti confermato la sua presenza scherzando sul fatto di essere l’unico custode del tesoretto in questa edizione (Roberta Bruzzone ha lasciato il suo ruolo). A proposito dei concorrenti, si è detto molto curioso di vedere come se la caverà la collega Luisella Costamagna, che fino alla scorsa stagione abbiamo visto alla conduzione di Agorà, nel mattino di Rai3.

Mi è stato spifferato che alcuni concorrenti sono molto secchioni e provano da mattina a sera, altri lo fanno un po’ meno

ha rivelato inoltre.

La vita in diretta: Alberto Matano chiude la trasmissione con la benedizione di un frate

Alla fine del talk su Ballando, Alberto Matano (che qualche giorno fa ha dovuto chiudere la trasmissione in fretta perchè fuori tempo) ha inoltre accolto in studio un frate proveniente da Assisi, che ha parlato della bellissima giornata di festa che si è svolta oggi presso la cittadina umbra, dalla quale Rai1 ha trasmesso la santa messa nella tarda mattinata, in diretta su Rai1. “Oggi è San Francesco e ci voleva la benedizione” ha commentato Alberto nel momento in cui è arrivato l’ospite in questione.