Alessandra Celentano racconta il suo dolore ad Amici: “È terribile”

L’insegnante di Amici 22 come non si era mai vista: il toccante ricordo sui genitori

Un’inedita quanto rara Alessandra Celentano è quella che si è presentata al pubblico di Canale5 durante la puntata del daytime di oggi andata in onda come sempre alle 16:10. La maestra di danza classica ha voluto incontrare la sua allieva Rita che, sebbene spicchi per tecnica e doti fisiche, risulta carente sul versante espressivo ed emozionale. Per questo la maestra ha cercato di tirarle fuori qualche emozione e la ragazza si è aperta parlando della sua nonna che non c’è più da cinque anni e alla quale era molto legata. Proprio su questo la Celentano ha detto:

“Io lo so purtroppo cosa vuol dire per esempio perdere i genitori. Ed è una cosa terribile che non passerà mai nella vita. E’ una cosa che non si può neanche descrivere”.

Alessandra Celentano sprona l’allieva: “Non ti vedo per niente bene”

Se da una parte la maestra di Amici 22 ha ricevuto lo sfogo di un’ex allieva dall’altro quest’anno appare spesso come diversa, più morbida e aperta. Sarà forse merito del misterioso fidanzato che pare abbia trovato nel corso dell’estate? Intanto la Celentano ha deciso di scuotere Rita per farla diventare un’allieva completa. E’ stato il collega Emanuel Lo a sollevare per primo il problema espressivo della ballerina e lei stessa ha ammesso il suo punto debole. Oggi in sala danza la maestra di danza classica le ha detto:

“Non ti vedo per niente bene. Non sei come dovresti essere. Sto parlando di questo problema di esternare le tue emozioni quando balli, ma se non ce la fai c’è un problema alla base”.

La ballerina di Amici 22 e il dolce ricordo della nonna: “Le ho dato la mia prima scarpetta”

Finalmente Rita è riuscita a parlare un po’ e ad aprirsi e il merito è senza dubbio della sua insegnante che oggi è riuscita con pazienza e calma ad ascoltarla. In particolare l’allieva ha raccontato ad Alessandra Celentano il suo concetto di amore che attualmente è collegato alla sua famiglia. Quello più importante riguarda la nonna Rosina, una sarta scomparsa cinque anni fa. Il legame con la ballerina era così forte che tutt’oggi Rita continua a pensarla. Poi la ballerina ha racconta un aneddoto: