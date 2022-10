Alessandra Celentano colpita nel vivo: lo sfogo di una sua ex allieva

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 5, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Cosmary Fasanelli rompe il silenzio sulla sua insegnante di Amici: “Non ha mai detto che avrei potuto fare solo la Velina”

Ha fatto scalpore la confessione di Alessandra Celentano nell’ultimo numero del settimanale Oggi. L’insegnante di danza ha sottolineato di essere sempre onesta con i suoi ragazzi e che le sue previsioni poi si avverano come per magia. In particolare ha ammesso di aver detto ad alcune delle sue allieve che potevano fare solo le Veline e poi è successo. Alcuni hanno ipotizzato che quelle parole potessero essere rivolte all’attuale Velina mora di Striscia la notizia, che lo scorso anno è stata proprio sua allieva nel talent di Canale5. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa è stata proprio la ragazza che, sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi , ha raccontato:

“Con la Celentano si è instaurato un rapporto bellissimo, mi stava facendo crescere e non l’ho mai sentita dire che potevo fare solo la velina”.

Ha sottolineato poi che in ogni caso sarebbe stato soltanto un complimento.



“Spero che un giorno ci ritroveremo”, la confessione della Velina di Striscia la notizia sull’insegnante di Amici

“Per una ballerina televisiva quello di Velina è il ruolo più ambito” ha sottolineato Cosmary Fasanelli che sogna di bissare il record di Shaila e Mikaela, le veline che sono state protagoniste per più anni sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. L’ex allieva di Amici ha poi svelato su Alessandra Celentano:

“Penso di esserle piaciuta, spero che mi guardi e che un giorno ci ritroveremo”.

Insomma, nessun astio tra l’insegnante di danza e la nuova Velina di Canale5 che al contrario continua a stimare la sua ex maestra. Intanto Cosmary è felicemente legata a Nunzio Stancapiano, conosciuto nel talent di Maria De Filippi. Con il ballerino però la scintilla è scoccata a Battiti Live. Nello show di Canale5 infatti Cosmary ha avuto una breve storia con il cantante Alex Rina.

Velina di Striscia la notizia ammette: “Mi piacerebbe fare la conduttrice”

Punta in alto Cosmary Fasanelli che ha ammesso di vedersi attrice e presentatrice in futuro. L’ex allieva di Alessandra Celentano, che ha già scatenato l’ira di Arisa ad Amici, ha raccontato infatti sulla rivista diretta da Alfonso Signorini:

“Vorrei studiare recitazione e dizione, mi piacerebbe fare la conduttrice”.

Il suo sogno si avvererà? Tempo al tempo.