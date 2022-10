Alfonso Signorini sotto attacco si difende: “Nessuna doppia morale”

Grande Fratello Vip, il conduttore si difende dalle accuse: “Non ho fatto doppia morale”

Nella puntata di lunedì scorso è stata squalificata Ginevra Lamborghini per aver fatto un’uscita davvero infelice nei confronti di Marco Bellavia. Quest’ultima è poi arrivata in studio. Una volta lì è stata coccolata da Alfonso Signorini, che ha cercato in tutti i modi di tirarle su il morale. Questo suo atteggiamento poco è stato gradito da una giornalista del quotidiano La Repubblica, che ha prontamente accusato il conduttore di aver fatto la doppia morale. Stasera Signorini ha voluto rispondere per le rime alla collega, asserendo senza indugio alcuno di credere di non aver fatto alcun tipo di errore ijn quella occasione:

“Non è vero, no…Non è proprio così…Dovevo lasciarla sola come hanno fatto i concorrenti con Marco Bellavia?”

Alfonso Signorini non rinnega la decisione presa su Ginevra Lamborghini: “Giusto squalificarla”

Successivamente il conduttore del Grande Fratello Vip ha comunque tenuto a precisare che la decisione di squalificare la concorrente è stata sacrosanta perchè ha detto una cosa gravissima nei confronti di Marco Bellavia, ma ha anche aggiunto di credere che se non l’avesse consolata in un momento di difficoltà sarebbe stato un incoerente, visto che fino a poco fa ha parlato di inclusione:

“La squalifica a Lamborghini è stata assolutamente doverosa…Ha sbagliato e ha giustamente pagato secondo le regole del gioco e della morale…Troppe persone ci hanno messo le penne per il bullismo…”

Il conduttore, che lunedì scorso si è arrabbiato con Giovanni Ciacci, ha poi dichiarato di credere sia giusto che d’ora in poi Ginevra riprenda in mano la sua vita.

GF Vip, il conduttore confessa: “E’ stata un’orribile pagina di Tv”

Alfonso Signorini ha poi confessato che la pagina televisiva legata al ‘caso di Marco Bellavia’ è stata sicuramente brutta, anche se è stato importante affrontare un tema di rilevanza sociale così importante:

“E da brutta pagina è diventata bella perchè ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che mi hanno confessato di aver trovato l’argomento legato alla depressione estremamente importante…E’ diffuso…”

Il presentatore del reality show ha poi dichiarato che presto Marco verrà in studio per raccontare la sua storia: “Ha voglia di tornare a parlare proprio di questo…”