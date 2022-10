Amadeus torna a Tale e Quale Show? Spunta la clamorosa idea del conduttore

Il conduttore può fare ritorno a Tale e Quale Show: arriva l’invito speciale di Carlo Conti

Questa sera torna il grande appuntamento con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il grande varietà di Rai1 in cui i vip si sfidano a suon di imitazioni vive ormai da oltre un decennio di grande popolarità e ha contribuito a rilanciare anche grandi artisti. In passato Carlo ha avuto l’onore di avere anche Amadeus in gara, che ha preso parte alla terza edizione del programma di Rai Uno, lanciandosi in travolgenti imitazioni tra cui una indimenticabile di Sandy Marton. Intervistati entrambi dal quotidiano La Nazione in presentazione alla partita tra Fiorentina e Inter di Serie A in programma domani sera, Carlo Conti ha scherzato con il collega e direttore artistico del Festival di Sanremo:

Dite ad Amadeus che lo aspetto a Tale e Quale Show per rifare Sandy Marton. E se ve lo ricordate fu uno spettacolo

Amadeus accetterà la proposta? Intanto spuntano grandi elogi per il collega

Da anni Amadeus e Carlo Conti sono due dei più grandi mattatori della tv italiana. E gran parte del successo degli ultimi anni dell’attuale presentatore del Festival di Sanremo è dovuto anche allo stesso padrone di casa di Tale e Quale Show, che ha rilanciato la carriera di Amadeus proprio portandolo nel programma imitativo del primo canale diversi anni fa. I due si sono divisi la conduzione del Festival di Sanremo negli ultimi otto anni, con in mezzo il biennio Claudio Baglioni, e sono legati da un grande rapporto di stima. Amadeus ha voluto spendere grandi parole per il conduttore toscano a La Nazione: “E’ una delle persone più belle del nostro mondo”.

I grandi preparativi del presentatore della kermesse

Dopo la divertente irruzione a Striscia la notizia dei giorni scorsi Amadeus ha ripreso immediatamente a lavorare ai tanti impegni fissati in agenda. Come al solito il suo programma Soliti Ignoti su Rai1, ma intanto vanno avanti i lavori per il Festival di Sanremo, con il conduttore di Ravenna che sta facendo un lavoro incredibile dietro le quinte. Potremmo assistere a uno dei Sanremo più importanti di sempre visti i nomi dei cantanti avvicinati alla kermesse.