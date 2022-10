Cantanti Sanremo 2023, Amadeus pronto a rivelare i nomi: ecco quando

Il direttore artistico si prepara per l’annuncio: andrà a finire come l’anno scorso?

Si avvicina sempre di più il Festival di Sanremo. La kermesse, che sarà condotta per la quarta volta consecutiva da Amadeus, tornerà sul piccolo schermo il prossimo febbraio, con una schiera di cantanti che stando alle indiscrezioni si preannuncia essere a dir poco clamorosa. E l’annuncio, proprio come lo scorso anno, potrebbe arrivare il prossimo dicembre. Ma non è finita qui, visto che proprio come accaduto dieci mesi fa Amadeus potrebbe svelare i nomi degli artisti che calcheranno il palco del teatro Ariston in diretta al TG1. A riportare l’indiscrezione è l’agenzia di stampa Adnkronos. Le date da cerchiare in rosso sul calendario potrebbero essere l’1 o il 2 dicembre. Va sottolineato però come nel regolamento del Festival ad oggi è riportato che il direttore artistico potrà rendere noti gli artisti solamente “da sabato 3 dicembre 2022 attraverso comunicazione ai media“. Quello che è certo è che il mese designato sarà ancora l’ultimo dell’anno.

Le indiscrezioni su Sanremo 2023: i possibili cantanti in gara

Stando alle informazioni raccolte nei giorni scorsi e ricordate da Blogo in queste ore, il prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere uno di quelli ricordati a lungo. Perché sul palco dell’Ariston potrebbero salire tanti artisti famosissimi, a differenza di quanto accaduto nei passati anni. Tra i nomi circolati e avvicinati alla rassegna ci sarebbero, come rivelato da Radio Deejay e il sito di All Music Italia Fedez, Biagio Antonacci, Lazza, Paola e Chiara, Tiziano Ferro, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete. Possibile prima volta invece per Alessandra Amoroso, oltre ai ritorni clamorosi di Elisa e Giorgia. Amadeus sta lavorando dietro le quinte al più bel Sanremo di sempre. Tra gli altri papabili nomi a giocarsi un posto in Riviera ci sarebbero Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Francesca Michielin, Gigi D’Alessio e Giuliano Sangiorgi, che potrebbe ritrovarsi contro i Negramaro, Madame e Annalisa. In lizza altre star come Raf, Elodie, I Ricchi e poveri, Bresh, Emis Killa, Tananai e Mr.Rain. Si era vociferato anche di Laura Pausini, che dovrebbe invece fare ritorno in Liguria come super ospite.

Amadeus pronto a sbarcare al telegiornale per altri annunci

Mentre il conduttore continua a unire i punti del prossimo Festival di Sanremo, con una possibile co-conduttrice clamorosa di ritorno in tv che è scomparsa dai radar nel 2004, possibili nuovi annunci potrebbero arrivare anche prima di dicembre. Come spiega Blogo infatti non va assolutamente esclusa una ulteriore presenza di Amadeus al TG1 per ulteriori annunci su Sanremo 2023 prima di dicembre.