Amici 22, Alessandra Celentano ferita da Ramon: “Ci sono rimasta male”

Alessandra Celentano sfoga la sua delusione all’allievo: “Sono rimasta basita”

Chi ha seguito l’ultima puntata dello speciale di Amici 22, andata in onda domenica scorsa, lo sa: la maestra di danza classica ha sospeso nuovamente la maglia al suo allievo. Il motivo è semplice: Alessandra non ha gradito le parole di Ramon sul compito che lei aveva assegnato a Ludovica, allieva di Emanuel Lo. Il ballerino di danza classica aveva preso infatti le distanze dalla maestra lasciando intendere che lei volesse mettere in estrema difficoltà Ludovica sul tema del fisico. Oggi la Celentano e il suo allievo si sono incontrati e, come mostrato durante la puntata del daytime di oggi, lei ha voluto spiegargli la sua forte delusione. Queste le sue parole:

“La cosa che a me ha lasciato basita e anche male, non lo nego, è che dalle tue parole ho capito che tu hai visto premeditazione, marcio dietro”.

Ramon replica alla maestra: “E’ stato un fraintendimento”

Dopo aver raccontato il suo dolore Alessandra Celentano ha dato modo all’allievo di esprimere la sua opinione.

“E’ stato un fraintendimento tra me e lei”

ha detto l’allievo di Amici 22 visibilmente dispiaciuto per l’accaduto. Il ballerino ha detto di non sentire distanza con la sua insegnante sulla danza né come persona. Tuttavia, visti i trascorsi della maestra, quando è arrivata la lettera con il compito per Ludovica non ha potuto fare a meno di pensare che ci fosse l’intenzione di puntare sul fisico.

“In casa, purtroppo o per fortuna, questa è la mia famiglia. Quindi io ho parlato come se Ludovica fosse una mia sorellina”

ha concluso l’allievo.

Pace fatta tra l’insegnante e l’allievo di Amici 22

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di domenica 9 ottobre il ballerino di danza classica sarà regolarmente in studio con la sua maglia. E infatti oggi Alessandra Celentano ha sotterrato l’ascia di guerra e riconsegnato la maglia all’allievo. Inoltre la Celentano ha detto a Ramon che può continuare ad essere un suo allievo visto che, sempre nella puntata scorsa, la maestra aveva avanzato l’ipotesi di proporlo come allievo di Emanuel Lo.

“Ci siamo chiariti e mi fa piacere che continuiamo ad essere maestra e allievo”

ha concluso la Celentano.