Raimondo Todaro esausto ad Amici, ultimatum ad Asia: “Dove vado con te?”

L’allieva di Amici 22 crolla davanti al suo professore: “Perché non mi hai mandato via subito?”

Lacrime a non finire durante la puntata del daytime di oggi da parte dell’allieva che ha avuto un crollo senza precedenti. In particolare Asia non ha preso bene la decisione di Raimondo Todaro di fare entrare l’aspirante allieva Claudia in casetta per una settimana con la possibilità di sostituirla con l’attuale ballerina.

“In una settimana non è che può cambiare tantissimo. Perché non mi hai mandato via subito?”

ha chiesto l’allieva in lacrime al suo maestro che ha voluto incontrare in sala danza. Tuttavia Raimondo le ha detto di non focalizzarsi su Claudia ma sui cambiamenti che deve fare lei. Ma l’allieva si è mostrata come rassegnata e per questo Todaro le ha detto:

“Già che tu parti sconfitta, dove vado io con te?”.

Asia fa una richiesta al suo insegnante: “Io preferisco andare via ora”

Probabilmente impaurita per quella che ormai appare come un’imminente sostituzione l’allieva ha iniziato a spiegare il perché in queste settimane si sia buttata così giù. A suo dire, nonostante non avesse frequentato scuole di danza, era entrata ad Amici 22 con delle convinzioni. Queste ultime le sono crollate una volta che entrata nella scuola ha subìto diverse critiche. La sua preoccupazione adesso è che è apparsa davanti a tutti come quella che non sa fare niente. Per questo, visto che domenica per la prima volta ha preso un bel voto durante la gara, mentre questa settimana è convinta di combinare un disastro, ha fatto una richiesta a Raimondo Todaro:

“Io preferisco andare via ora”.

Raimondo Todaro chiarisce la situazione con la ballerina: “Non posso andare in guerra da solo”

Se da una parte oggi Asia è apparsa in profonda crisi durante il colloquio con il suo insegnante, dall’altra quest’ultimo è sembrato un po’ deluso. Infatti il maestro di Amici 22 non lamenta la scarsa tecnica dell’allieva, avendola scelta consapevole dei suoi limiti, quanto la sua mentalità che parte sempre in negativo.

“Non posso andare in guerra da solo”

le ha detto affranto Raimondo. Quest’ultimo ha poi aggiunto che non può dare fiducia all’allieva per tutta la vita e che lui deve fare il suo lavoro. Ovvero scegliere i ragazzi che possano andare avanti.