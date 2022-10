Amici 22, Maria De Filippi e la verità su Rita: “È nata con un disturbo”

Maria De Filippi spiega perché l’allieva non riesce ad essere espressiva: “Non devi vergognarti”

Fin dal primo giorno in cui l’allieva di Amici 22 è entrata nella scuola ha ricevuto grandissimi complimenti per quanto riguarda la tecnica ma anche fortissime critiche sul versante espressivo ed emozionale. Durante la puntata di oggi la ballerina è stata messa in sfida da Emanuel Lo e così la conduttrice ha trovato giusto che spiegasse davanti ai suoi compagni il vero motivo della mancata espressività durante le esibizioni. “È nata con un piccolo disturbo” ha spiegato Maria prima di aggiungere che Rita soffre di dislessia, disgrafia e discalculia ma ad oggi non l’aveva ancora detto. La De Filippi ha spiegato alla ballerina che tutto ciò andava detto e poi ha aggiunto:

“È una cosa di cui non devi vergognarti ma anzi deve essere una medaglia perché stai cercando di superarla”.

Rita Rompili crolla in lacrime: i compagni la consolano

Dopo aver spiegato più nel dettaglio il disturbo della dislessia l’allieva ha detto di non averne voluto parlare perché non voleva che fosse una giustificazione. In pratica la ballerina di Amici 22 quando balla deve contare il tempo per poter stare dentro la musica ed ovviamente, come ha spiegato Maria De Filippi, essendo concentrata a fare questo non può occuparsi anche dell’espressività. Tutti i compagni le sono stati vicini e hanno anche ironizzato sul fatto che molti di loro pur senza disturbo non sanno le tabelline.

L’allieva di Amici 22 trova il supporto della sua insegnante

Oltre ad aver raccontato la verità a tutti gli allievi della scuola Maria De Filippi ne ha parlato anche con Alessandra Celentano che ultimamente aveva criticato duramente la sua allieva. L’insegnante ha voluto incontrare Rita ed ha detto che ha sempre saputo che sotto l’inespressività della ballerina si nascondeva qualcosa di più. Poi, visto che recentemente la Celentano aveva trattato duramente l’allieva oggi le ha detto:

“Ma perché non me l’hai detto? Io adesso mi sento in colpa. Non ti avrei detto le cose che ti ho detto”.

Adesso Alessandra ha detto che inizierà con lei un lavoro diverso e le ha tolto il compito che le aveva assegnato per domenica.