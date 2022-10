Amici, Rita e quel dolore mai raccontato prima: “Sofferto di dislessia”

Rita Rompili incontra Giulia Stabile: “Ho un blocco”

Nella puntata di ieri Alessandra Celentano ha messo in guardia la sua allieva: se non si lascerà andare, migliorando il lato espressivo, la eliminerà. La ballerina ha chiesto dunque di incontrare la Stabile perché avendo seguito il suo percorso pensa che possa esserle utile. Nella puntata del daytime di Amici 22 di oggi le due hanno avuto un confronto.

“Ho un blocco”

ha detto Rita alla ballerina professionista chiedendole aiuto per capire come migliorare questa sua parte carente. L’allieva ha spiegato di avere vergogna e di non riuscire a tirare fuori quando è davanti al pubblico quello che invece esprime quando è da sola. Giulia ha chiesto alla ballerina se ci sono insicurezze in lei, in quanto a lei è successo di essere insicura e di riuscire a sbloccarsi solo superando questo aspetto. “La dislessia” ha risposto Rita.

L’ex allieva di Amici si racconta: “Mi vedevo come un brutto anatroccolo”

E’ un periodo altalenante questo per la ballerina della nuova edizione. Da una parte Rita si è baciata con Niveo, e dunque sta vivendo un bel momento personale, dall’altro sul fronte professionale le cose non vanno altrettanto bene. Ecco perché l’allieva ha chiesto un aiuto a Giulia Stabile che durante la sua edizione ebbe problemi simili.

“Io avevo una sorta di vergona perché mi vedevo come un brutto anatroccolo”

ha spiegato la Stabile. Le cose sono poi migliorate quando Giulia ha fatto una coreografia in cui doveva dimostrare di essere donna.

I buoni propositi di Rita: “Ci proverò, metterò in atto tutto”

Stando alle anticipazioni di Amici della prossima puntata l’allieva riceverà un’altra bella sgridata da Alessandra Celentano sempre per lo stesso motivo. Pare infatti che la maestra di danza classica la metterà sempre più alle strette. Per questo oggi Giulia Stabile ha cercato di spronare il più possibile la ballerina spiegandole che è bello lasciarsi andare e soprattutto rischiare per se stessi.

“Ci proverò, ora metterò in atto tutto e poi mi vedrai nuova”

ha detto Rita. Quest’ultima ha poi promesso di aprirsi di più e di buttare fuori ciò che ha dentro invece di scriverlo soltanto sul suo diario.