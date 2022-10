Raimondo Todaro infuriato: “Me ne vado”, scontro con la Celentano ad Amici

Pesante litigata tra i due professori di Amici 22: volano parole forti

Il pubblico di Canale5 da due anni è abituato agli scontri tra i docenti di latino americano e di danza classica. Quest’anno però Raimondo Todaro e Alessandra Celentano non avevano ancora raggiunto livelli eccessivi ma solo brevi screzi e toni al limite. Invece durante la puntata del daytime di oggi è successo di tutto. La Celentano ha convocato Gianmarco per fargli fare l’esame della riconferma della maglia, visto che è arrivato ultimo nella classifica stilata domenica. Inaspettatamente però Alessandra ha convocato anche Raimondo per farlo ricredere sull’allievo di hip hop da lui spesso criticato. I due insegnanti non solo non hanno trovato un punto d’incontro ma se ne sono dette anche di tutti i colori. E così alla fine, dopo essersi sentito dire che non capisce, Raimondo si è alzato ed è andato verso l’uscita dicendo: “Me ne vado”.

Alessandra Celentano attacca il collega: “Hai dei problemi”

In questi ultimi giorni la professoressa di danza classica di Amici 22 ne sta combinando una dietro l’altra. Innanzitutto è stata sbugiardata da Maria De Filippi su una sua affermazione, mentre oggi invece si è scatenata contro il collega di latino americano. In particolare Alessandra non accetta il fatto che a Raimondo Todaro non piaccia Gianmarco e che il docente dica che in un mese il ballerino non ha fatto nessun miglioramento.

“Tu hai dei problemi a riconoscere determinate cose”

ha detto Alessandra.

Raimondo Todaro senza freni con la maestra di danza classica: “Il risultato del tuo lavoro è pari a zero”

Dopo essere stato pesantemente attaccato da un’allieva Raimondo si è dovuto sorbire anche il rimprovero della collega. Tuttavia il docente non è rimasto in silenzio ed ha risposto a tono. Per prima cosa ha detto ad Alessandra Celentano che insegna male visto che Gianmarco non ha fatto miglioramenti. Poi ha preso anche l’esempio di Rita che dopo un mese ha ancora il problema dell’espressività sollevato inizialmente da lui ed Emanuel Lo ma adesso confermato anche dai giudici esterni. Visto che la maestra di Amici 22 ha detto che sta facendo un lavoro con la ballerina Raimondo ha replicato: