Amici 22, la Celentano sbugiardata dalla De Filippi: “Non ha questo ruolo”

Alessandra Celentano spiazza tutti: “Io sono la preside”, ma la conduttrice non conferma

Dopo 22 edizioni la maestra più longeva di Amici continua a stupire con uscite uniche. E così anche nella puntata andata in onda oggi, domenica 16 ottobre, la docente ne ha tirata fuori un’altra delle sue. Il tutto è avvenuto durante il compito di Maddalena, allieva di Emanuel Lo, assegnatole proprio dalla professoressa di danza classica. Nella lettera inviata alla ballerina Alessandra scrive alcuni punti carenti riscontrati in Maddalena ultimamente ma conclude con una frecciatina al suo insegnante circa il fatto che la colpa sia sua e non dell’allieva. Quando Emanuel Lo le ha risposto a tono, dicendole di farsi i fatti suoi, Alessandra ha detto:

“Non me li faccio perché sono la preside e penso a tutti i ragazzi della scuola”.

Puntuale però la risposta di Maria De Filippi: “Si è auto-data questo ruolo che non ha”.

Maria De Filippi interviene nella lite tra professori: “In sintesi è fatti i fatti tuoi”

Dopo aver bloccato Alessandra Celentano per non rischiare una denuncia la conduttrice ha cercato di mediare tra la docente di danza classica e quello di hip hop. In particolare Emanuel Lo non ha ben gradito la frecciatina rivolta a lui dalla Celentano che ha scritto a Maddalena: “Sai, a volte non è sempre e solo colpa dell’allievo”. Quest’ultimo ad Amici 22 ha dunque detto:

“Ti rimando la frecciatina perché secondo me anziché pensare ai miei allievi pensa al lavoro che stai facendo con i tuoi”.

Vedendo la faccia perplessa della Celentano la De Filippi ha rincarato la dose: “In sintesi è fatti i fatti tuoi”.

La maestra di Amici 22 punzecchiata dai due colleghi: “Dopo un mese un mimino si dovrebbe vedere”

Il riferimento di Emanuel Lo, sebbene non inizialmente esplicitato, era ovviamente a Rita che fin dal primo giorno ha mostrato problemi nell’interpretazione e nell’espressività. Ad oggi l’allieva non è migliorata ed anzi continua ad avere una grande lacuna riconosciuta anche dalla sua insegnante. Visto che però Alessandra Celentano, che ha asfaltato Raimondo Todaro, ha detto che ci sta lavorando proprio Todaro le ha detto: