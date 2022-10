Asia spara a zero su Todaro ad Amici: “Che ca**o sei qua a giudicare?”

Raimondo Todaro criticato duramente dall’allieva: “Mai che parla chiaro”

Nella puntata di Amici 22 andata in onda ieri c’è stato un forte momento di tensione che ha visto il banco di Asia in bilico. Dopo averla messa in discussione, soprattutto per il suo approccio mentale, Raimondo alla fine ha deciso di sostituire la sua allieva con la nuova arrivata Claudia. Nonostante sia stato inserito il banco del pubblico, e dunque sia rimasta nella scuola, Asia una volta rientrata in casetta ha avuto uno sfogo in lacrime molto pesante.

“Sono solo inca**ata, mai una volta che parla chiaro”

ha detto riferendosi al suo insegnante. I compagni hanno provato a spiegarle che Raimondo non ha giudicato la sua esibizione, che obiettivamente non è andata male, quanto tutto il percorso fatto. “Ma allora che ca**o sei qua a giudicare se non giudichi la performance?” ha aggiunto la ballerina fuori di sé.

L’allieva di Amici 22 se la prende anche con la nuova arrivata: “Ma perché, ha personalità?”

Nonostante l’ultimatum data ad Asia l’allieva non è riuscita a convincere il suo maestro di riferimento. Il discorso su cui in particolare ha puntato Raimondo Todaro è la fragilità che la ballerina ha dimostrato in sala, facendosi prendere dall’ansia e andando costantemente nel panico soprattutto davanti al suo insegnante.

“Il discorso della personalità che discorso è? Ma perché, Claudia ha personalità?”

ha commentato l’allieva. E sebbene in puntata Asia avesse speso per Claudia parole al miele oggi ha detto tutt’altro spiegando che non riesce a stare in casa con “una che mi ha rubato il banco”.

Asia trova l’appoggio dei professionisti: “Sei qua perché te lo meriti”

Sulla scelta di eliminare la ballerina Raimondo Todaro si è trovato tutti contro ed è stato massacrato durante la puntata di domenica. Adesso il destino dell’allieva di Amici 22 è appeso ad un filo, ovvero il televoto. Intanto la ballerina ha incontrato Porcelluzzi e Elena D’Amario che saranno i suoi nuovi insegnanti. E proprio quest’ultima ha riempito Asia di complimenti dicendole che ha una dote innata, quella della comunicazione e dell’espressività. Poi ha aggiunto: