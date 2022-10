Raimondo Todaro pronto ad eliminare Asia da Amici? “È un disastro”

Asia rischia il posto nel talent? Lacrime e paure durante le lezione con il maestro

Il percorso della ballerina, voluta fortemente da Raimondo Todaro e ampiamente criticata da Alessandra Celentano, sta diventando molto complicato. Com’è noto, infatti, l’allieva non ha preso lezioni di danza e non ha studiato in una scuola ma ha seguito i video su YouTube dalla sua camera. Raimondo ha voluto darle comunque un’opportunità ma, durante la puntata del daytime di Amici 22 di oggi, dopo averle fatto delle correzioni la ballerina è scoppiata in lacrime. La ragazza ha spiegato di avere avuto ansia per dover svolgere lezione con lui. Raimondo dunque le ha detto:

“Tu hai una qualità di movimento naturale pazzesca ma sotto è un disastro. Ma è normale, io non voglio giudicarti o metterti pressione. Sono qui per darti una mano e capire”.

Il professore di Amici 22 mette le cose in chiaro con l’allieva: “Ti vedo poco presente”

Stando alle anticipazioni di domenica 9 ottobre Raimondo Todaro potrebbe sostituire Asia a favore di una nuova ballerina molto più preparata. Il punto è che secondo il maestro l’allieva attualmente sta dando solo il 10% di quello che potrebbe dare. Il suo atteggiamento, sempre secondo Raimondo, è come di rassegnazione rispetto al fatto di essere molto indietro rispetto ai suoi compagni.

le ha dunque detto Todaro nella speranza di spronarla a reagire e ad impegnarsi di più.

Raimondo Todaro bacchetta la ballerina durante la lezione: “Alle correzioni hai reagito malissimo”

Quello che manca ad Asia però è anche la velocità di apprendimento delle correzioni e delle coreografie. Ieri ad esempio si è trovata in difficoltà con la coreografa Macia Del Prete perché non riusciva a memorizzare i passi. Oggi quando il maestro di Amici 22 le ha fatto le correzioni lei non riusciva ad applicarle e il giorno dopo, chiamata nuovamente in sala, sbagliava gli stessi passi.

le ha detto Raimondo. Quest’ultimo ha spiegato che alcune correzioni hanno bisogno di più tempo ma altre devono essere assimilate immediatamente. Riuscirà l’allieva a mantenere la sua maglia o sarà costretta ad abbandonare il programma?