Amici, indiscrezione su Raimondo Todaro e Emanuel Lo: “Antipatia e rivalità”

Quali sono i veri rapporti tra i due insegnanti di Amici 22? “Prenderanno la sfida di petto”

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata del talent più famoso della televisione italiana. Quest’anno la nuova edizione è apparsa fin da subito fortemente rinnovata, soprattutto per quanto riguarda il cast dei professori. Infatti sono andate via Anna Pettinelli e Veronica Peparini, rispettivamente insegnanti di canto e ballo. Al loro posto sono arrivati Arisa per il canto ed Emanuel Lo per la danza. Quest’ultimo sta affiancando Raimondo Todaro e Alessandra Celentano nella cattedra di danza. Stando però a quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv tra i due docenti non correrebbe buon sangue.

“Secondo le indiscrezioni i due sarebbero legati da un sentimento tra antipatia e rivalità”

scrive infatti il settimanale. Poi, citando un anonimo ma informato autore tv, aggiunge: “Sarà una sfida e loro la prenderanno di petto”.

Cosa si dice su Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: “Avrebbero due visioni della danza molto diverse”

Nelle prime puntate di Amici 22 i due insegnanti di danza non hanno ancora avuto nessuna discussione accesa. Entrambi sono stati infatti presi dai battibecchi con la collega Alessandra Celentano con la quale entrambi non vanno d’accordo. Eppure secondo il settimanale sopracitato i due coreografi sarebbero pronti ad esplodere in qualsiasi momento. L’antipatia dei due risalirebbe addirittura a ben prima che iniziasse il talent di Canale5 che da quest’anno li ha resi colleghi. E mentre Emanuel ha perso la pazienza con un allievo della Celentano, sul rapporto tra lui e Todaro il settimanale scrive:

“Avrebbero due visioni della danza molto diverse”.

Le previsioni sui due professori di Amici 22: “La cattedra più litigarella di sempre”

Cosa succederà nelle prossime puntate tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo è tutto da scoprire. Avrà ragione il settimanale in questione o si tratta solo di voci di corridoio? Quel che è certo per adesso è invece il continuo litigio di entrambi contro Alessandra Celentano che anche quest’anno è apparsa come più agguerrita che mai nel difendere le sue idee sulla danza e sui ballerini. Proprio Todaro recentemente è stato vittima della furia della maestra e siamo solo all’inizio! Intanto il settimanale non ha dubbi, se le voci tra i due colleghi fossero vere quella di danza “sarebbe la cattedra più litigarella di sempre”.