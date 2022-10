Rudy Zerbi prende le distanze da Raimondo Todaro ad Amici: “Poco elegante”

Scontro tra i due colleghi di Amici 22: “Trovo poco carino che tu ti metta ad applaudire”

Per un momento nella puntata del daytime di oggi si sono azzerate le distanze e le differenze tra la cattedra di canto e quella di danza. Al centro della scena la sfuriata di Alessandra Celentano contro il suo allievo Ramon, colpevole di avere un pensiero diverso da quello della sua insegnante. E proprio questa forte personalità dell’allievo ha scatenato applausi sia da parte del pubblico che dai colleghi della Celentano. Tutti, tranne Rudy Zerbi, schierati con l’allievo. E proprio Rudy improvvisamente si è rivolto a Raimondo Todaro dicendogli:

“Non sono d’accordo col fatto che ti alzi in piedi ad applaudire contro una tua collega che sta esprimendo il suo punto di vista. Trovo poco elegante e carino che tu ti metta ad applaudire come se fossi un ragazzo di 16 anni”.

Raimondo Todaro replica all’attacco del collega: “Ma che discorsi sono?”

La critica che Rudy Zerbi ha mosso al docente di latino americano ha fatto arrabbiare non poco quest’ultimo. Benché sia abbastanza nota la distanza tra Todaro e la Celentano in merito alla visione sulla danza, è altrettanto vero che i due colleghi fuori hanno un ottimo rapporto. Proprio per questo nel corso dell’ultima puntata Raimondo ha baciato Alessandra Celentano sulla bocca quando molti lo avevano indicato come il possibile fidanzato della maestra di danza classica. Infastidito dunque dalle parole di Rudy l’insegnante di danza di Amici 22 ha risposto:

“Io non mi sono alzato per andare contro Alessandra ma perché altri 20 allievi avrebbero fatto retromarcia. Ma che discorsi sono?”.

Rudy Zerbi prende le difese della maestra: caos in studio

L’atteggiamento di Ramon se è vero che da una parte ha fatto infuriare la Celentano, dall’altra è stato apprezzato dagli altri docenti. Le prime a prendere le sue difese sono state Lorella Cuccarini e Arisa. Spazio poi ad Emanuel Lo e Raimondo Todaro con quest’ultimo che, in particolare, ha sottolineato il forte carattere dell’allievo di Amici 22 da apprezzare. L’unico a non aver proferito parola, se non per attaccare Raimondo, è stato Rudy che, com’è ormai noto, è sempre (o quasi) dalla parte della sua grande amica Celentano.