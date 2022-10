Anticipazioni GF Vip questa sera: provvedimento contro alcuni concorrenti

Forte polemica per ciò che è successo nei giorni scorsi: provvedimento per alcuni concorrenti

Questa sera va in onda su Canale 5 la quinta puntata del GF Vip che si preannuncia addirittura più scoppiettante delle precedenti. A tenere banco nelle ultime ore il ritiro di Marco Bellavia, avvenuto sabato mattina, il quale ha detto di soffrire di depressione e di voler essere aiutato da tutti i suoi inquilini. Non solo ciò non è accaduto ma, a parte Antonella Fiordelisi e Luca Salatino che si sono mostrati vicini all’uomo, la maggior parte dei “vipponi” lo ha perfino attaccato, mettendo in dubbio le sue reali condizioni mentali e riservandogli diversi insulti. Tra i concorrenti più criticati spiccano i nomi di Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Gegia, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi, con molti utenti sui social che hanno chiesto a gran voce seri provvedimenti da parte di Alfonso Signorini e dagli autori: vedremo se la loro richiesta verrà accolta.

Televoto annullato per il ritiro di Bellavia: salvi gli altri concorrenti

A causa del ritiro di Marco Bellavia, il quale ha avuto un grande sostegno sui social da parte di tanti vip e utenti, il televoto che prevedeva una eliminazione tra lui, Giovanni Ciacci e Sofia Giale De Donà è stato annullato, con quest’ultima che secondo molti sondaggi sembrava la prima indiziata a lasciare la Casa. Nomination che anche questa sera si preannunciano bollenti e cariche di tensioni, a maggior ragione dopo gli scontri degli ultimi giorni. Antonella Fiordelisi si candida per essere la più votata per la sua esuberanza e i litigi avuti anche questa mattina con Wilma Goich, Patrizia Rossetti e altri inquilini. Si parlerà anche dell’avvicinamento della ragazza originaria di Salerno a Edoardo Donnamaria, con i due che si sono scambiati coccole ieri sera.

Le ultime dalla casa del Grande Fratello Vip: le altre anticipazioni della puntata

La puntata di questa sera sarà incentrata su ciò che è successo a Bellavia, come confermato anche da Alfonso Signorini in diretta durante il daytime di qualche minuto fa, con i comportamenti di alcuni concorrenti condannati anche dal programma. Verrà chiesto il parere a Pamela Prati, che si è mostrata scossa e dispiaciuta per l’inattesa decisione dell’uomo. Molti vip si sono mostrati preoccupati di ciò che potrebbe accadere in puntata, con Ginevra che ha fatto dietrofront ammettendo le sue colpe. Si parlerà della nomination della discordia che Antonino Spinalbese ha fatto nel segreto del confessionale a Giovanni Ciacci il quale, venuto a sapere dell’accaduto, non l’ha presa benissimo, con i due che ora si sono notevolmente raffreddati nel loro rapporto, così come dei dubbi di Nikita Pelizon e altre donne nei confronti di Sara Manfuso.