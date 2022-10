Anticipazioni Un altro domani: nuovo triangolo amoroso creerà scompiglio

Un altro domani, clamorose anticipazioni sulle prossime puntata: nasce un nuovo triangolo amoroso

Nella prossime puntate della soap spagnola trasmessa da Canale5 a tenere banco sarà la nascita di un nuovo triangolo amoroso destinato a portare scompiglio anche nelle vicende di personaggi terzi. Nel dettaglio, a causa dei sempre più frequenti problemi di comunicazione i rapporti tra Erik e Cloe saranno tesi e la ragazza riprenderà a confidarsi con il suo amico virtuale Dani, ignara che lui non sia altro che la sua amica Maria. Quest’ultima non se la sentirà di non rispondere a Cloe, di cui è innamorata, e riprenderà a messaggiare con lei riutilizzando l’applicazione per rendere la sua voce maschile e continuare l’inganno. L’inganno durerà molto perché Dani/Maria non saprà come uscire dalla matassa delle sue bugie.

Anticipazioni soap spagnola di Canale5: Julia e Sergio ritornano insieme

Le anticipazioni sulle puntate dal 24 al 28 ottobre di Un altro domani svelano che colpi di scena riguarderanno anche Julia Infante (Laura Ledesma). La giovane dopo i continui tira e molla con Sergio ha deciso di ritornare con lui definitivamente. Fatta la sua scelta avviserà la madre Diana, che inaspettatamente si mostrerà felice ed entusiasta per la notizia. La gioia della vita privata, però, non si rifletterà su quella professionale perché Julia si recherà alla Previdenza Sociale per tentare di farsi annullare la multa, ma senza successo. Deciderà allora di farsi aiutare da Sergio e quest’ultimo le proporrà un affare: diventare soci. La giovane Infante accetterà?

Un altro domani, spoiler puntate della prossima settimana: Carme rifiuta di nuovo Victor

Le anticipazioni fino al 28 ottobre di Un altro domani annunciano anche cosa succederà nella Guinea degli anni ’50 a Carmen Villenueve (Amparo Pinero). Victor si presenterà a casa sua per farsi perdonare con un mazzo di fiori, ma lei si rifiuterà di riceverlo. Nel frattempo Kiros verrò informato da Mabalè che le casse contengono armi. Il ragazzo cercherà di fare di tutto per tenera Mabalè lontano dalla vicenda. Infine Angel consegnerà la sua lettera di dimissioni a Ventura ma quest’ultimo lo costringerà a presenziare almeno ad un’ultima riunione con i più importanti dirigenti delle aziende di tabacco. L’appuntamento con le prossime puntate della soap spagnola è da lunedì al venerdì a partire dalle 16.55 su Canale5.